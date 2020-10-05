Межведомственный совет по защите прав потребителей создали в Казахстане

Нур-Султан. 5 октября. КазТАГ – Межведомственный совет по защите прав потребителей (МВС) создали в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Создать Межведомственный совет по защите прав потребителей», — говорится в постановлении правительства.

В состав МВС, который возглавляет министр торговли и интеграции, вошли главы ряда комитетов МТИ, вице-министры других ведомств, заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (по согласованию), депутаты мажилиса (по согласованию), заместитель председателя правления НПП «Атамекен» (по согласованию), председатель Коалиции защиты прав потребителей, председатель ОО «Общество защиты прав потребителей «Казахстан» (по согласованию), председатель ОО «Общество защиты прав потребителей «Адилет» (по согласованию), председатель ОО по защите прав потребителей «Гарант» (по согласованию), председатель ОО «Национальное общество защиты прав потребителей «Сапа» (по согласованию), председатель правления ОЮЛ «Ассоциация «Лига Потребителей Казахстана» (по согласованию), председатель Арбитражной палаты Казахстана (по согласованию), председатель правления Национальной палаты медиаторов (по согласованию).

Согласно утвержденному кабмину положению, МВС – это консультативно-совещательный орган, создаваемый при правительстве, который создан в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам защиты прав потребителей.

«Основной задачей совета является выработка рекомендаций и предложений по вопросам защиты прав потребителей и совершенствования: 1) государственной политики в сфере защиты прав потребителей; 2) деятельности государственных органов в сфере защиты прав потребителей, субъектов досудебного урегулирования потребительских споров и представителей законных интересов потребителей; 3) законодательства Республики Казахстан в сфере защиты прав потребителей; 4) деятельности общественных объединений потребителей, ассоциаций (союзов), в том числе по осуществлению ими общественного контроля», — сказано в положении.