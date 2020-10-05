Алматы. 5 октября. КазТАГ – Появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих в Бишкеке, передает корреспондент агентства.

«Спецназ объединился с народом! Спецназ с нами!» — комментируют протестующие на видео, на котором запечатлено, как спецназовцы ходят среди толпы митингующих.

На кадрах видно, что силовики настроены дружелюбно, периодически они поднимают свои дубинки над головой, улыбаясь, и выражая поддержку протестующим.

Напомним, парламентские выборы прошли в Кыргызстане 4 октября. Выборы проводились исключительно по партийным спискам. На 120 мест в новом составе Жогорку Кенеша претендовали 16 партий. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии: «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Еще одна партия – «Мекенчил» – набрала 6,85%. Еще будут считать региональный порог, который составляет 0,7%.

С результатами выборов не согласны представители 11 партий, не прошедших в парламент, которые вышли 5 октября на бессрочный митинг. По мнению протестующих – результаты выборов не справедливы. Вечером митингующие попытались взять штурмом Белый дом – столичную резиденцию президента Кыргызстана, после чего силовики начали разгон протестующих. Также стало известно о том, что ранены депутат парламента Кыргызстана – бывший пресс-секретарь президента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты – они окружили силовика и протестующие в итоге ушли дальше.