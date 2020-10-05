Несколько пистолетов, глушитель, ружья и боеприпасы изъяли у экс-ответсека МИД РК

Нур-Султан. 5 октября. КазТАГ – Несколько пистолетов, глушитель, ружья и боеприпасы изъяли у бывшего ответственного секретаря министерства иностранных дел Казахстана Анарбека Карашева, передает корреспондент агентства.

Редакция МИА КазТАГ приводит выдержку из приговора суда №2 района Байконыр Нур-Султана полностью и без изменений:

«Пистолет марки «WALTHER», производство Германия, №GO39352 запасной магазин в кол-ве 1 шт., глушитель, пластмассовый ключ; пистолет марки «GLOCK», производство Австрии, MLK596, трубку черного цвета и щетка, предназначенную для чистки дула пистолета, двуствольное ружье марки «BLAZER» F3 12/76 (3), производства Германии, №F/003150, в собранном виде, инструкцию к нему на английском языке, короткие трубки 2 штук, запасная часть Г-образной формы с двумя ключами, 2 ключа, предназначенные для регулировки; гладкоствольное ружье марки «BLAZER» R93, производства Германии, №9/111305, в разобранном виде: ствол черного цвета, само ружьё и оптический прицел черного цвета, рукоятка черного цвета, патроны для пистолета «Вальтер» К-22LR в количестве 3 штук; патроны для пистолета «Глок-17» К-9 мм в количестве 270 штук; патроны для нарезного ружья «BLAZER» К-30-06 в количестве 13 штук, двухствольное ружье марки «Тульский оружейный завод» в разобранном виде: патроны синего, черного, зеленого и бордового цвета, в количестве 31 штуки, 12 калибра, расположенные в 2-х коробках, которые хранятся в дежурной части НБПК РК; разрешения на права хранения и ношения пистолета №554 от 31.08.2012г.; пистолета №562 от 31.08.2012г.; пистолета №2014 01 0001745 от 18.09.2014г; пистолета №2014 01 0001780 от 04.11.2014 г. на имя Карашева А.Б., которые хранятся при материалах уголовного дела, следует передать в Департамент полиции города Нур-Султан в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».

Напомним, 7 июня 2018 года МИА КазТАГ со ссылкой на информированный источник в Нур-Султане сообщало о задержании ряда высокопоставленных чиновников МИД в столице. 13 июня в антикоррупционном ведомстве информацию МИА КазТАГ подтвердили официально. Были задержаны бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел Казахстана Анарбек Карашев и бывший посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев, а также еще ряд лиц. 24 августа в «антикоре» заявили, что у Карашева при обыске нашли $1,5 млн.

21 сентября 2020 года по данному делу был вынесен приговор – Карашев и Утембаев остались на свободе. 5 октября МИА КазТАГ сообщило, что суд №2 района Байконыр Нур-Султана счел законным происхождение наличных средств, эквивалентных Т560 млн по текущему курсу доллара и евро, которые были найдены у Карашева.