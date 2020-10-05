Суд счел законным происхождение найденных Т560 млн у осужденного экс-ответсека МИД РК

Нур-Султан. 5 октября. КазТАГ – Суд №2 района Байконы Нур-Султана счел законным происхождение наличных средств, эквивалентных Т560 млн по текущему курсу доллара и евро, которые были найдены у бывшего ответственного секретаря министерства иностранных дел Казахстана Анарбека Карашева, передает корреспондент агентства.

«Карашев А.Б. в 2011 году продал недвижимость в городе Нур-Султан за Т32 597 500, в 2014 году нежилое помещение с земельным участком 0,5 га в городе Нур-Султан за Т30 940 000, в 2016 году квартиру в городе Нур-Султан за Т33 592 000, сохраняя указанные суммы по месту своего жительства. Каких либо доказательств о преступном происхождении указанных сумм судом не установлено и доводы подсудимого опровергнуть сторона обвинения не смогла», — говорится в приговоре суда.

Кроме того, из приговора следует, что у экс-ответсека в сейфе, с его слов, «на хранении находились денежные средства его брата Карашева М.Б. в сумме $300 тыс., на которые брат намеревался приобрести заводской комплекс оборудования из Европы для производства молочной продукции, что также подтверждено последним».

«Указанные доводы также стороной обвинения не опровергнуты. Доводы Карашева о том, что в сейфе находилась вся его заработная плата за годы дипломатической службы с 1994 по 2014 годы в общей сумме 564 494 евро, также не опровергнуты обвинением и каких либо доказательств об их преступном происхождении в суд не предоставлено», — сказано в приговоре.

При таких обстоятельствах арест, наложенный на денежные средства, принадлежащие бывшему ответсеку МИД, по мнению суда, «подлежит снятию за исключением суммы, необходимой для возмещения ущерба, причиненного государству в сумме Т22 053 740,94».

«Ввиду чего суд считает правильным снять арест с денежных средств в сумме $50 638, 10 турецких лир, Т2,75 млн, $299 900 долларов США, 800 тыс. евро, Т2 млн; на недвижимое имущество Карашева А.Б. по адресу: город Нур-Султан, Алматинский район, улица Кошкарбаева, дом 28 договор купли-продажи от 14 сентября 2011 года следует отменить. Арест на денежные средства, обнаруженные по месту жительства Карашева А.Б. в сумме 79 480 евро, оставить без изменения до исполнения решения по гражданскому иску по возмещению ущерба по данному делу, причиненного государству вследствие совершенного преступления», — добавили в суде.

По последнему отчету Национального банка Казахстана: $1 = Т431,12; 1 евро = Т505,27.

Напомним, 7 июня 2018 года МИА КазТАГ со ссылкой на информированный источник в Нур-Султане сообщало о задержании ряда высокопоставленных чиновников МИД в столице. 13 июня в антикоррупционном ведомстве информацию МИА КазТАГ подтвердили официально. Были задержаны бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел Казахстана Анарбек Карашев и бывший посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев, а также еще ряд лиц. 24 августа в «антикоре» заявили, что у Карашева при обыске нашли $1,5 млн. 21 сентября 2020 года по данному делу был вынесен приговор – Карашев и Утембаев остались на свободе.