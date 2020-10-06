Кавказский пленник

Второму казахстанскому президенту, возможно, придется выбирать, на чьей стороне воевать в Третьей мировой

Удивительно, но факт: на втором году президентства кадрового дипломата Касым-Жомарта Токаева именно внешняя политика Казахстана остается его слабым местом. Многолетний глава отечественной дипломатии пока никак не артикулировал своего отношения ко многим «горячим» международным темам, включая набирающий нешуточные обороты вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Хотя в прежние времена руководство страны не преминуло бы предложить свои миротворческие услуги – по меньшей мере, предложив столицу страны в качестве переговорной площадки.

Не слышно и громких призывов к конфликтующим сторонам и к мировому сообществу, которые наш форин-офис практиковал раньше едва ли не по любому международному поводу – от очередного «пасквиля» в адрес Казахстана в западной прессе до гонки вооружений в космосе. Разумеется, МИД РК выступил с дежурным обращением к Баку и Еревану сесть за стол переговоров и даже предложил «использовать имеющийся пакет мер доверия» в рамках полузабытого уже СВМДА – Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, где Нур-Султан сейчас председательствует. Но все это из разряда фигур риторики.

Хотя когда-то, в далеком 1991 году, с подачи президента России Бориса Ельцина, его коллеге Нурсултану Назарбаеву удалось заморозить разгоравшийся карабахский пожар. Первый президент Казахстана тогда создал оперативную группу во главе с заместителем министра иностранных дел Токаевым. После непростых переговоров с президентами Азербайджана (сначала Муталибовым, а затем Эльчибеем) и Армении (Тер-Петросяном) вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе удалось остановить на несколько важнейших для двух закавказских государств лет.

Это был первый крупный успех молодой казахстанской дипломатии. И хотя с тех пор прошло почти тридцать лет,повторить его так и не удалось.

Сегодня внутри страны время от времени раздаются призывы (преимущественно из соцсетей) «определиться, с кем мы» — с товарищем по ОДКБ и ЕАЭС Арменией или с братом по тюркскому миру и достаточно важным торговым партнером Азербайджаном. С одной стороны, сделать такой выбор сейчас Нур-Султан по очевидным причинам не может. По крайней мере, до тех пор, пока не определилась Москва. С другой, России — с ее «синдромом Навального» и остановившейся в шаге от революции Белоруссией — явно не до этого. Евросоюзу хватает внутриевропейских проблем. У США на носу президентские выборы. Так что, вроде бы Казахстану самое время попытаться примерить лавры карабахского миротворца.

Что сулит такая роль президенту Токаеву? Если повезет и полномасштабную армяно-азербайджанскую войну удастся хотя бы приостановить, то Казахстан станет вполне себе единоличным лидером в Центральной Азии, заслужив благодарность Запада со всеми вытекающими «ништяками» — режимом политического благоприятствования, бурным инвестиционным потоком и т.д. Если же дипломатические потуги Нур-Султана ни к чему не приведут, то мировое сообщество не слишком удивится: карабахский конфликт, то разгораясь, то затухая, длится почти три десятка лет, Совбез ООН принял по нему аж четыре резолюции – и что? К тому же, вне зависимости от того, чем завершится миссия Токаева, он приобретет дополнительный внутриполитический капитал: определенная часть общества зачтет его усилия как попытку защитить братьев по вере.

Не стоит забывать и о сугубо экономических последствиях для Казахстана разрастания карабахского конфликта. В этом случае под большим вопросом окажется альтернативный маршрут транспортировки тенгизской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Сегодня по нему транспортируется всего около 2 миллионов тонн в год. Но в случае увеличения добычи на Тенгизе этот маршрут может стать важной альтернативой российскому, от которого наш экспорт углеводородов пока зависит практически полностью. Так что, для Касым-Жомарта Токаева на кону не один лишь политический капитал…

Правда, реальных шансов на успех у президента-дипломата совсем немного, и он сам прекрасно это понимает. Ведь мало усадить за стол переговоров полномочных представителей Баку, Еревана и Степанакерта – нужен еще и мало-мальски приемлемый консенсус между Москвой и Анкарой. И с Россией, и с Турцией у Казахстана прочные союзнические отношения. Но последняя, судя по риторике ее лидера Реджепа Таипа Эрдогана, готова всячески (в том числе, на поле боя) поддерживать Азербайджан. Если карабахское противостояние перерастет в побоище, то стратегический партнер Казахстана по торгово-экономическим и военным блокам Россия выйдет с оружием в руках против нашего же исторического союзника и почти родственника – Турции. И тогда Нур-Султану придется сделать болезненный, чтобы не сказать, трагический выбор – на чьей стороне участвовать в драке. Сохранить нейтралитет, привычно прикрываясь традиционной «многовекторностью», уже вряд ли удастся…

Большинство политиков и политологов, активно комментирующих развитие карабахской ситуации, предпочитают не озвучивать этот апокалиптический сценарий, но он явственно читается между строк их комментариев. Если завтра такой расклад станет реальным, то в непосредственной близости от нас начнется уже не войнушка, а настоящая война, которая легко может перерасти из региональной в мировую.

А для начала, став прифронтовым государством, Казахстан рискует ощутить на себе все «прелести» такого статуса – падение инвестиционной активности, наплыв беженцев, рост преступности и т.п. Новый экономический курс, политические реформы, «слышащее государство», честные выборы, построение гражданского общества – обо всем этом можно будет забыть если не навсегда, то уж точно надолго. Не время, товарищ – война!

Так что, Касым-Жомарту Токаеву сейчас самое время вспомнить свою прежнюю профессию и отправиться на южный Кавказ, чтобы на месте попытаться остудить воинственный пыл двух горячих кавказских парней. Дело, конечно, почти безнадежное, но чем черт не шутит!

Да и в Истории лучше остаться первым на дипломатическом поприще, чем вторым – на президентском.

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