Алматы. 5 октября. КазТАГ – Режим карантинных ограничений ослабят с 6 октября в Алматы, передает корреспондент агентства.

«С 6 октября в Алматы разрешена работа театров. Заполняемость – не более 50% от количества посадочных мест (с регистрацией на портале infokazakhstan.kz) при соблюдении рассадки и социальной дистанции, а также обеспечения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, бесперебойной работы вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра», — сообщил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

Также в городе продлен режим работы с 10.00 до 00.00 для объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, станции технического обслуживания легковых автомашин, шиномонтажные участки, ремонт бытовой техники, обувные мастерские, химчистки, прачечные и другие).

«Разрешена деятельность объектов общественного питания (столовые, кофейни, кафе и другие), расположенных в отдельно стоящих зданиях с режимом работы с 5.00 до 00.00 без проведения коллективных мероприятий в будние, выходные и праздничные дни с соблюдением санитарных требований, а также допускается работа на вынос и доставку в указанное время», — добавил Бекшин.

Постановление главсанврача вступает в силу 6 октября в 00.00.

Напомним, 30 сентября на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой предложил ужесточить с 5 октября карантинные меры в рамках подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции. 3 октября стало известно, что ужесточение карантинных мер планируется с 6 октября, в тот же день был представлен полный перечень вводимых ограничений.