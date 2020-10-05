Нур-Султан. 5 сентября. КазТАГ – Холодный антициклон придет в Казахстан в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Синоптическая ситуация в большинстве регионов Казахстана будет определяться холодным антициклоном, приближающимся с северо-запада. Он будет постепенно рассеивать облачные поля, в связи с чем ночью ожидается понижение температуры воздуха до минусовых значений», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погода на 6-8 октября.

И только северные и восточные регионы Казахстана, по словам синоптиков, будут находиться под влиянием ложбины северного циклона.

«Здесь пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются порывистый ветер, гололед, в ночные и утренние часы – туман», — сказано в сообщении.