Технологии США и Китая в борьбе за будущее 05.10.2020 16:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 123 0 Востоковед Адиль Каукенов о том, почему Вашингтон ополчился на лидеров научно-технического развития Поднебесной Похожие материалы: США призвали власти Китая прекратить преследования этнических казахов Антидемпинговую пошлину на алюминиевую ленту из Китая введут в ЕАЭС на пять лет КГД в ответ на критику таможни в мажилисе заявил о расхождениях цифр по товарам из Китая «Позитив» о борьбе с коронавирусом включили в задачи по конкурсу госзакупок в Шымкенте «Поле столкновения: Казахстан в китайско-американской борьбе». «Сезон информвойн открыт?». «Кто и почему пытается сделать дунган виновными в кордайской трагедии?». «Накормить людей – задача государства». «Санврачи убивают культуру»