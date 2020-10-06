Алматы. 6 октября. КазТАГ – 400 прибывших авиарейсами в Казахстан из-за рубежа поместили на карантин, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«С учетом новых требований по COVID-19 на карантин поместили 400 человек, прибывших из-за рубежа. В аэропорт Нур-Султана прибыло 478 пассажиров и 28 членов экипажа. 170 пассажиров, у которых отсутствовали ПЦР-справки, отправили в стационары», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, в аэропорт Алматы прибыло 797 пассажиров, из них 230 человек без справки.

Отмечается, что пассажиров с повышенной температурой не выявлено. Всего в Казахстане под карантином находятся 400 человек, прибывших из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что Казахстан с 5 октября ужесточает карантинные меры в рамках подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции.

3 октября был представлен полный перечень вводимых с 6 октября в Казахстане ограничений.