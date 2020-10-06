Все происходящее в Кыргызстане является внутренним делом этой страны – Акорда

Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Все происходящее в Кыргызстане является внутренним делом этой страны, заявил пресс-секретарь Акорды Берик Уали.

«Все происходящее в Кыргызстане является внутренним делом этой страны. В Казахстане исходят из исключительной важности укрепления традиционно дружественных взаимоотношений и стратегического партнерства с братским Кыргызстаном. Выражают надежду на стабилизацию ситуации в соседней стране в соответствии с Конституцией и законами Кыргызстана. Полагают, что кыргызский народ найдет выход из сложившейся непростой ситуации в долгосрочных интересах своего государства», — написал Уали на своей странице в социальной сети во вторник.

Напомним, парламентские выборы прошли в Кыргызстане 4 октября. Выборы проводились исключительно по партийным спискам. На 120 мест в новом составе Жогорку Кенеша претендовали 16 партий, однако «официально» в парламент прошли лишь четыре – «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Еще одна партия – «Мекенчил» – набрала 6,85%.

Несогласие с результатами выборов выразили представители 11 партий, не прошедших в парламент, которые вышли 5 октября на бессрочный митинг. По мнению протестующих – результаты выборов не справедливы. Вечером 5 октября митингующие попытались взять штурмом Белый дом – столичную резиденцию президента Кыргызстана, после чего силовики начали разгон протестующих. Также стало известно о том, что ранены депутат парламента Кыргызстана – бывший пресс-секретарь президента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты – они окружили силовика и протестующие в итоге ушли дальше. Позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из СИЗО государственного комитета национальной безопасности бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Кроме того, на свободу вышли экс-депутат Равшан Жээнбеков, который является фигурантом дела о событиях в Кой-Таше, бывший премьер-министр страны Сапарбек Искаков (приговорен 9 июня к 18 годам заключения), а также бывший депутат Садыр Жапаров (приговорен в 2018 году к 11 годам заключения).

По последним данным, итоги выборов в Кыргызстане отменены, ситуация в Бишкеке стабилизировалась, а ключевые посты в силовых структурах заняли представители оппозиции.

Также появились сообщения о возможном бегстве части чиновников Кыргызстана в Казахстан.

После событий ночи на 6 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке «некоторых политических сил» захватить власть в стране, а гражданский союз «За реформы и результат» призвал провести досрочные президентские выборы.