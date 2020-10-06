Air Astana сомневается в прозрачности процесса реализации аэропорта Шымкента на торгах

Шымкент. 6 октября. КазТАГ – Авиакомпания Air Astana сомневается в прозрачности процесса передачи аэропорта Шымкента в доверительное управление посредством торгов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Air Astana настаивает на прозрачности процесса передачи в доверительное управление с правом выкупа аэропорта Шымкента. Информация о торге опубликована на сайте e-auction.gosreestr.kz. Публичное объявление о проведении тендера было опубликовано в газете «Ресми жаршы» от 18 сентября 2020 гола. Прием заявок заканчивается уже 8 октября. Процедура проведения тендера вызывает сомнения в его прозрачности», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как отмечает авиаперевозчик, «тендер организован в сжатые сроки, не позволяющие всем желающим принять в нем участие».

«Столь короткие сроки не только отсекают других потенциальных инвесторов от участия, но и ставят под сомнение перспективы развития одного из ключевых аэропортов страны. Увеличение срока приема заявок приведет к большему количеству участников и получению максимальной цены от продажи стратегического объекта в пользу государства», — добавили в авиакомпании.

Напомним, 5 октября стало известно, что аэропорт Шымкента выставили на тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа за Т5,2 млрд через электронную торговую площадку реестра государственного имущества. Согласно объявлению, торги начнутся 8 октября в 10.00. Решение выставить объект на торги утверждено постановлением акима Шымкента Мурата Айтенова. В настоящий момент воздушная гавань находится на балансе городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.