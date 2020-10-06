Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана на 7 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«7 октября в Карагандинской области местами ожидается туман. Утром и днем местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-75%.

«7 октября в Северо-Казахстанской области ночью на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске ночью 7 октября ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Сутки 7 октября ветер западный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«Ночью и утром 7 октября в Костанайской области местами ожидается туман.

Ветер западный с переходом на северный, местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 7 октября ожидается ветер западный с переходом на северный днем порывы 15-20 метров в секунду. Ночью 7 октября в Кызылординской области местами сохраняется заморозки +3. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность», отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 95-100%.

«7 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20, днем порывы 23 метров в секунду» — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«7 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются местами низовая метель, туман, гололед. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 7 октября ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 7 октября ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.