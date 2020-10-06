Дефицит местных яблок в Казахстане обещают устранить только к 2024 году

Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Дефицит яблок местного производства планируется устранить только к 2024 году, сообщил министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров.

«В республике производством яблок занимаются 34 крупные компании, 195 средних, 1370 мелких хозяйств и личные подсобные хозяйства на общей площади 35,1 тыс. га, с объемом производства 216,5 тыс. тонн яблок. Общее потребление яблок составляет 344,3 тыс. тонн, импорт составляет 128 тыс. тонн. Насыщение внутреннего рынка предполагается за счет закладки новых интенсивных садов на площади 6,6 тыс. га. С постепенным выходом на полное плодоношение закладка в год в среднем 2 тыс.-2,2 тыс. га садов позволит полностью покрыть дефицит в яблоках и в 2024 году выйти на полное самообеспечение», — сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

По словам министра, закладку новых садов предлагается сконцентрировать в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Шымкенте. При этом, проект по закладке 5 тыс. га садов в Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях хотят реализовать совместно с турецкой компанией.

Также глава минсельхоза предложил объединить в кооперативы мелкие хозяйства и подсобные хозяйства, занимающиеся производством яблок.

«Урожайность яблок в промышленных интенсивных садах составляет 40-45 тонн с гектара, тогда как в мелких и личных подсобных хозяйствах 7-10 тонн с га. Поэтому ставку по увеличению площадей яблоневых садов нужно делать на крупные и средние хозяйства, а мелкие хозяйства и личные подсобные хозяйства объединять в кооперативы», — предложил Омаров.