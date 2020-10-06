Комплексный план развития фармпромышленности до 2025 года приняли в Казахстане

Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Комплексный план развития фармацевтической промышленности до 2025 года приняли в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Правительство приняло комплексный план развития фармацевтической промышленности до 2025 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по итогам восьми месяцев 2020 года объем производства в фармацевтической промышленности Казахстана вырос на 34,1% до Т81,5 млрд, инвестиции – на 5,2% до Т4,1 млрд.

«По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лекарственная безопасность страны обеспечивается при собственном фармпроизводстве не менее 30%, тогда как Казахстан к 2025 году планирует довести собственное производство до 50% в натуральном выражении. Так, согласно комплексному плану развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2025 года будет запущено свыше 30 новых крупных фармпроизводств на Т77,8 млрд, что позволит нарастить объемы производства лекарственных средств в 2,5 раза (с Т92 млрд до Т230 млрд), экспорта – в три раза (с Т25 млрд до Т75 млрд), подготовить свыше 2 тыс. высококвалифицированных специалистов и создать для них постоянные рабочие места», — сказано в сообщении.

Казахстанским властям предстоит масштабно расширить меры государственной поддержки для отечественного фармпроизводства, особенно в части стимулирования клинических и доклинических испытаний.

Министерствам индустрии, здравоохранения и иностранных дел поручено внести предложения для таргетирования мировых фармпроизводителей из списка Big Pharma – топ-50 к локализации производства лекарств в Казахстане.

Министерству здравоохранения дано поручение расширить механизмы реализации долгосрочных контрактов, обеспечить четкое планирование и определение потребностей лекарственных средств в стране, усилить материально-техническую базу лабораторий по проведению испытаний медизделий и лекарств, принять меры по подготовке квалифицированных кадров для фармацевтической отрасли с учетом реализации комплексного плана.

Акиматам областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено утвердить целевые индикаторы (KPI) по местному содержанию при проведении закупок лекарственных средств и медицинских изделий на местах.