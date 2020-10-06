«Кадровая политика в Казахстане формируется по множеству критериев, большинство которых, мягко говоря, далеки от тех норм, которые прописаны в законе». «Хотят ли казахи воевать? В токсичной атмосфере трудно сохранить межнацсогласие»

Сетевой Казахстан 6 октября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Готов ли Казахстан к возможной волне COVID-19, рассказал Мамин» — Премьер-министр РК Аскар МАМИН ответил на депутатский запрос касательно развития сферы здравоохранения — С учетом прогноза по эпидемиологической ситуации в осенне-зимний период Правительством принимаются комплексные меры к возможной волне КВИ. Сформирован запас средств индивидуальной защиты до конца года, мощность ПЦР тестирования увеличена до 43 тыс. в сутки (при необходимости мощность будет увеличена до 60 тыс.). Для расширения доступности медицинской помощи, в том числе на селе, дополнительно приобретаются 100 передвижных медицинских комплексов, 53 рентген-аппаратов, 2700 аппаратов искусственной вентиляции легких, 64 кислородных станции, до ноября текущего года будет поставлено 807 автомашин скорой помощи.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ — «Чьих будешь?» — Кадровая политика в Казахстане формируется по множеству критериев, большинство которых, мягко говоря, далеки от тех норм, которые прописаны в законе, и моральных норм, о которых любит говорить политическое руководство страны. Есть, конечно, те, кто попал во власть в «соответствии с принципами меритократии», но это больше становится пропагандистским штампом. Власть, в принципе, нуждается в сочетании двух факторов — лояльности и компетентности. И как бы не ругали ее за непрофессионализм, редкий руководитель будет выдвигать откровенно слабого чиновника.

CENTRASIA.ORG. «Хотят ли казахи воевать? В токсичной атмосфере трудно сохранить межнацсогласие» — Web-издатель Джанибек СУЛЕЕВ считает, что стабильность в межнациональных отношениях достигается при помощи экономических инструментов и политической ответственности — Безусловно, внешние события отражаются на межнациональном и национал-патриотическом дискурсе. Один известный лидер мнений, относящийся к национал-патриотическим кругам, буквально несколько лет назад поднимал разговор об Азербайджане и проблеме Нагорного Карабаха. В соцсетях он писал о том, что в случае необходимости казахи ринутся защищать братьев-азербайджанцев. Сегодня ситуация вокруг Карабаха накалилась до предела, и мы видим, что в среде национал-патриотов идеи защиты азербайджанской стороны встречают поддержку. Подчеркну, что это не точка зрения государства, это точка зрения граждан определенных политических взглядов.

EHONEWS . KZ . Мухтар АСАНОВ – «Выгодно ли Казахстану вести военное сотрудничество с США?» — Сейчас уже ни для кого не секрет, что США привыкли считать себя «супердержавой» и влезать во все сферы деятельности того или иного государства. При этом делают американцы это посредством заранее спланированной кампании. Ясно, что данное военное сотрудничество с США проводится под видом противодействия терроризму и экстремизму в Казахстане и странах региона, но ведь очевидно, что главным источником дестабилизации в Центральной Азии является именно Вашингтон. Дальнейшее проникновение американцев в экономику и политическую сферу через подконтрольные НПО может лишь привести к украинизации страны. Это как раз и должны осознать в Нур-Султане.

365 INFO . KZ . «Безграмотное вливание денег в села создает базу протестного движения» — Село в упадке, и с этим надо что-то делать. Предшествующие меры результатов не дали: цены растут, собственное производство — почти нет. Нужны срочные реформы всего агропрома. Особенно это актуально в условиях ожидания очередной волны пандемии. Об этом группа депутатов мажилиса пишет в запросе на имя премьер-министра Аскара МАМИНА. Особо депутаты подчеркнули, что вливание денег такими методами «спровоцировало люмпенизацию и отток населения из сел». А в городах эти люди пополнили социальную базу протестного движения.

«Государству снова придется спасать банки» — С 16 декабря 2020 года банки других государств смогут открывать филиалы в нашей стране. Выдержат ли местные борьбу с новыми конкурентами самостоятельно? Экономист Петр СВОИК считает, что придется вмешаться государству. Иначе отечественные банки разорятся один за другим.

CAMONITOR . KZ . «Казахи как партнеры: что думают о нас иностранцы?» — С момента обретения независимости Казахстан стал объектом внимания иностранных инвесторов. Учитывая, что до этого мы не имели опыта общения с ними и тем более навыков ведения деловых переговоров, можно сказать, что нам пришлось начинать, по сути, с чистого листа. За 30 лет суверенной истории мы, конечно, стали в этом плане более «продвинутыми». Но все же возникает ряд вопросов…

TIME . KZ . «Полиция на пороге трансформации» — В самых криминогенно опасных населенных пунктах Казахстана будут установлены круглосуточно работающие модульные полицейские посты. Министерство внутренних дел планирует внедрить в правоохранительной системе должность шерифов по примеру Америки, и посольство США готово помочь нашей стране в этом вопросе. Об этом на брифинге в понедельник рассказал начальник департамента кадровой политики МВД Айдар САЙТБЕКОВ. Выполняя поручение главы государства, ведомство сейчас думает над тем, как внедрить в правоохранительную деятельность сервисную модель, изменив при этом саму идеологию полиции.

«Офицерский паёк» — После того как приготовление пищи в войсковых частях отдали в частный сектор, антикоррупционная служба одного за другим ловит высокопоставленных офицеров, обложивших данью солдатские столовые. Очередной пример случился в Алматинской области.

«Закон здесь больше не живёт?» — Любопытная судебная ситуация сложилась в Караганде. Служитель Фемиды в своем решении по спору между местной фирмой и налоговиками отказался признавать действия госоргана незаконными. И в то же время вынес частное определение о том, что доводы истца о незаконности действий фискалов подтвердились! И теперь предпринимателям непонятно, как же реагировать на подобные судебные акты.

AZATTYQ . ORG . ««Всё тот же адмресурс». Как прошли праймериз «Нур Отана»» — Завершились внутрипартийные выборы правящей партии «Нур Отан». Жалобы на нарушения начали поступать с первого дня выборов. Группа активистов заявила, что поверила в «справедливые праймериз», но на деле был использован всё тот же административный ресурс.

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