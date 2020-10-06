Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Дождь и снег ожидаются во вторник в ряде регионов Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть Казахстана будет оказывать влияние антициклон, лишь северные, восточные и юго-восточные регионы будут под влиянием пониженного давления, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), днем на юго-востоке республики пройдет дождь. На остальной территории ожидается погода без осадков. Местами по Казахстану ожидается туман, усиление ветра, на востоке и в центре – гололед, низовая метель, на юге – пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 2-7, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6, днем +5+7.

В Алматы увеличение облачности, днем дождь. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8, днем +10+12.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5, днем +13+15.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +4+9, ночью -1-6 (на юго-востоке -9).

В Павлодарской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -1-6.

В Костанайской области ночью и утром местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -1-6.

В Северо-Казахстанской области днем местами дождь, ночью и утром местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7 (на юге +12), ночью 0-5.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +2+7 (на юге +11), ночью -3-8 (на юге +2).

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. На большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +9+14, ночью 0+5.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +10+15 (на севере +5).

В Алматинской области днем местами дождь, утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами ожидаются заморозки -1-3. Днем +10+15, ночью +3+8.

В Жамбылской области днем местами дождь, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами ожидаются заморозки -1-3, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью +2+7.

В Туркестанской области местами дождь, местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, ночью местами ожидаются заморозки -1-3. На большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +12+17, ночью +3+8.

В Актюбинской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +12+17, ночью -3+2 (на юге +5).

В Атырауской области без осадков. Днем +12+17 (на юге +20), ночью +3+8 (на севере +1).

В Западно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +12+17 (на юге +20), ночью -2+3 (на севере -5).

«В ближайшие сутки на горных реках востока республики будут наблюдаться подъемы уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.