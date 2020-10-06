Экс-сотрудник СЭР подозревается в вымогательстве Т30 млн у бизнесмена в Алматы

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Бывший сотрудник службы экономических расследований (СЭР) подозревается в вымогательстве Т30 млн у бизнесмена в Алматы, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Казахстана.

«Задержан житель Алматы, который путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь сотрудником департамента экономических расследований (ДЭР) по Алматинской области, вымогал у предпринимателя денежные средства в сумме Т30 млн. По результатам оперативно-следственных мероприятий после получения денежных средств злоумышленник был задержан с поличным», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания.

«В ходе досудебного расследования установлено, что правонарушитель является бывшим сотрудником службы экономических расследований (СЭР) департамента государственных доходов по городу Алматы комитета государственных доходов МФ РК, в 2017 году был осужден за получение взятки и уволен с СЭР по отрицательным мотивам. Досудебное расследование по делу продолжается», — добавили в КФМ.