Итоги выборов отменили после протестов в Кыргызстане, ситуация в Бишкеке стабилизировалась

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Итоги выборов в Жогорку Кенеш – высший законодательный орган (парламент) страны отменили после протестов в Кыргызстане, сообщает 24KG.

«Итоги выборов в Жогорку Кенеш отменили. Это было основное требование оппозиции, и его исполнили. Но пока мы не назначаем дату нового голосования. Не до этого», — сказал во вторник ИО генерального прокурора Кыргызстана Алмамбет Шыкмаматов.

На 9.00 назначена встреча президента Сооронбая Жээнбекова с лидерами всех 16 политических партий – она должна была состояться позже, но после событий минувшей ночи встречу перенесли на более раннее время.

Также, после событий ночи на вторник в Кыргызстане произошла смена руководителей силовых ведомств – исполняющими обязанности глав ведомств стали кандидаты от оппозиционных партий, а бывший заместитель министра внутренних дел – кандидат на парламентских выборах от партии «Бутун Кыргызстан» Курсан Асанов стал комендантом Бишкека.

За порядком в столице следят народные дружины. В целом, ситуация в Бишкеке оценивается как стабильная, однако стихийный митинг продолжается, но уже в мирном русле.

Напомним, парламентские выборы прошли в Кыргызстане 4 октября. Выборы проводились исключительно по партийным спискам. На 120 мест в новом составе Жогорку Кенеша претендовали 16 партий, однако «официально» в парламент прошли лишь четыре – «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Еще одна партия – «Мекенчил» – набрала 6,85%.

Несогласие с результатами выборов выразили представители 11 партий, не прошедших в парламент, которые вышли 5 октября на бессрочный митинг. По мнению протестующих – результаты выборов не справедливы. Вечером 5 октября митингующие попытались взять штурмом Белый дом – столичную резиденцию президента Кыргызстана, после чего силовики начали разгон протестующих. Также стало известно о том, что ранены депутат парламента Кыргызстана – бывший пресс-секретарь президента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты – они окружили силовика и протестующие в итоге ушли дальше. Позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из СИЗО государственного комитета национальной безопасности бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Кроме того, на свободу вышли экс-депутат Равшан Жээнбеков, который является фигурантом дела о событиях в Кой-Таше, бывший премьер-министр страны Сапарбек Искаков (приговорен 9 июня к 18 годам заключения), а также бывший депутат Садыр Жапаров (приговорен в 2018 году к 11 годам заключения).