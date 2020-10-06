Несколько жилых массивов Алматы временно останутся без холодной воды

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Алматы. 6 октября. КазТАГ – Несколько жилых массивов Алматы временно останутся без холодной воды, сообщает «Алматы су».

«Из-за необходимости замены технологического оборудования и подключения нового водопровода к системе центрального водоснабжения, будет приостановлено холодное водоснабжение жилых домов и иных зданий», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

7 октября с 9.00 до 20.00 отключение холодного водоснабжения ожидается в микрорайонах «Айша биби» и «Кайрат».

«8 октября с 8.00 до 2.00 часов: в Ауэзовском районе на территориях микрорайонов «Алмас», «Астана», «Атамекен», «Достык», «Дубок», «Куаныш», «Мамыр — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»; «Таугуль», «Таугуль-1», «Таугуль-2», «Тепличный», «Школьник», а также в контурах улиц Жандосова – Саина – Торайгырова – р. Үлкен Алматы, Жандосова – Саина – Шаляпина-Яссауи; в Бостандыкском районе на территории микрорайона «Хан Тенгри» и в контуре улиц Розыбакиева – Торайгырова – Утепова – р. Үлкен Алматы», — сказано в сообщении.

Кроме того, в этот же день ожидается понижение давления воды в жилых комплексах «Байтал», «Дуэт», «Мега — 1, 2», «Мега Тауэрс», «R-House».

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«Также 8 октября с 9.00 до 20.00 холодная вода не будет поступать в обьекты Медеуского и Жетысуского районов, находящиеся в контуре улиц Пушкина-Раиымбека-Куратова-Есенберлина-Коперника, а также по улицам Жангельдина, Куратова, Потанина, Серпер и Черкасской обороны. В период отключений к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы, находящихся в названных городских секторах, будет организован подвоз воды автоцистернами», — заверили коммунальщики.

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