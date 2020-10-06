Модернизация Шардаринской ГЭС завершена в Туркестанской области

Туркестан. 6 октября. КазТАГ – Модернизация Шардаринской гидроэлектростанции (ГЭС) завершена в Туркестанской области, сообщает пресс-служба АО «Самрук-Энерго».

«АО «Самрук-Энерго» завершил программу полной модернизации Шардаринской ГЭС. В рамках проекта общей стоимостью Т38 млрд заменены все четыре гидроагрегата станции. Новые гидроагрегаты позволят увеличить выработку электроэнергии на гидроэлектростанции с 480 до 537 млн кВт*ч в год», — говорится в сообщении во вторник.

Строительство велось австрийско-германской компанией AndtitzHidroGmbX. Реконструкция увеличила мощность ГЭС со 100 МВт до 126 МВт.

«Проект имеет большое значение для обеспечения электроэнергией энергодефицитной Туркестанской области и повышения эффективности использования водных ресурсов в регионе», — считают в энергохолдинге.

Шардаринская ГЭ была введена в эксплуатацию в 1967 году с установленной мощностью 100 МВт и четырьмя гидроагрегатами.

«При нормативном сроке службы 25 лет станция эксплуатировалось более 50 лет, что привело к 100% износу его технологического оборудования. Часть электрооборудования, установленного на гидростанции, на заводах-изготовителях уже не выпускается и снята с производства. Проведенная модернизация увеличит срок службы гидростанции до 35-40 лет, а также повысит надежность эксплуатации ГЭС и снизит уровень аварийности», — сказано в сообщении.