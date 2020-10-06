Назначен глава комитета международной информации МИД Казахстана

Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Назначен глава комитета международной информации министерства иностранных дел Казахстана, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Аскар Сауытбекулы Абдрахманов назначен председателем комитета международной информации министерства иностранных дел РК», — сообщили в МИД Казахстана во вторник.

Абдрахманов с 2018 года был заместителем постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО в Париже, до этого в 2010-2018 годы занимал пост заместителя председателя комитета международной информации МИД, а еще раньше работал в Институте мировой экономики и политики при Фонде первого президента, Институте востоковедения, Казахско-Американского университета, а также в администрации президента.