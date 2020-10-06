Алматы. 6 октября. КазТАГ – Пассажирские поезда в Казахстане могут приходить с задержкой из-за модернизации железнодорожных путей, сообщает пресс-служба АО «НК «ҚТЖ».

«АО «НК «ҚТЖ» сообщает, что в связи с проведением капитального ремонта железнодорожных путей наблюдаются нарушения в графике движения пассажирских поездов», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, с апреля текущего года началась модернизация железнодорожных путей, направленная на повышение безопасности движения и увеличение скоростей пассажирских и грузовых поездов. Работы проходят в штатном режиме, без задержек. Учтены все меры безопасности, принятые в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

«АО «НК «ҚТЖ» приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства и сообщает, что будут предприняты все необходимые меры для скорейшего окончания работ. Напоминаем, что в соответствии с п.3 ст.80 Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте» предусмотрена выплата штрафа за опоздание пассажирского поезда», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что для получения компенсации, пассажир должен получить у дежурного по вокзалу на конечном пункте прибытия на проездном документе (билете) обязательную отметку о количестве задержанных часов. Далее пассажир с этим документом, а также документом, удостоверяющим личность, может обратиться в любую кассу КТЖ, чтобы получить положенную по закону компенсацию.