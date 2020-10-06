ЦИК Кыргызстана официально признал результаты выборов недействительными

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Кыргызстана официально признала результаты выборов в Жогорку Кенеш недействительными, сообщает 24KG.

«ЦИК принял решение признать итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 4 октября, недействительными», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, которые проводились исключительно по партийным спискам. На 120 мест в новом составе Жогорку Кенеша претендовали 16 партий, однако «официально» в парламент прошли лишь четыре – «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Еще одна партия – «Мекенчил» – набрала 6,85%.

Несогласие с результатами выборов выразили представители 11 партий, не прошедших в парламент, которые вышли 5 октября на бессрочный митинг. По мнению протестующих – результаты выборов не справедливы. Вечером 5 октября митингующие попытались взять штурмом Белый дом – столичную резиденцию президента Кыргызстана, после чего силовики начали разгон протестующих. Также стало известно о том, что ранены депутат парламента Кыргызстана – бывший пресс-секретарь президента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты – они окружили силовика и протестующие в итоге ушли дальше. Позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из СИЗО государственного комитета национальной безопасности бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Кроме того, на свободу вышли экс-депутат Равшан Жээнбеков, который является фигурантом дела о событиях в Кой-Таше, бывший премьер-министр страны Сапарбек Искаков (приговорен 9 июня к 18 годам заключения), а также бывший депутат Садыр Жапаров (приговорен в 2018 году к 11 годам заключения).

По последним данным, итоги выборов в Кыргызстане отменены генеральной прокуратурой, ситуация в Бишкеке стабилизировалась, а ключевые посты в силовых структурах заняли представители оппозиции.

Также появились сообщения о возможном бегстве части чиновников Кыргызстана в Казахстан.

После событий ночи на 6 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке «некоторых политических сил» захватить власть в стране, а гражданский союз «За реформы и результат» призвал провести досрочные президентские выборы.

Для восстановления правового поля в стране уже создан координационный совет.

В Акорде «все происходящее в Кыргызстане» назвали «внутренним делом этой страны».