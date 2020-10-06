Жээнбеков заявил о попытке захвата власти, а оппозиция призывает выбрать нового президента

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке «некоторых политических сил» захватить власть в Кыргызстане, сообщает 24KG.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы приняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации», — заявил Жээнбеков во вторник.

По его словам, «спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата».

«Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов. Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества – это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», — заявил президент Кыргызстана.

На фоне заявления Жээнбекова гражданский союз «За реформы и результат» призвал провести досрочные выборы президента.

«Должны быть назначены досрочные выборы президента», — говорится в заявлении союза.

Активисты призвали уходящий созыв Жогорку Кенеша собраться на свое последнее заседание и принять решение об избрании торага, нового состава правительства, Центральной избирательной комиссии и назначении генерального прокурора.

«Должны быть назначены новые выборы в парламент в разумные сроки, а Жогорку Кенеш в трех чтениях принять поправки в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», снизив избирательный порог до не менее 4%. Более низкий порог может привести в будущем к невозможности сформировать правительство, а высокий – к непредставленности значительной части населения в парламенте. Переговоры между политическими силами должны привести к договоренностям об отмене результатов выборов, новом составе правительства и ЦИК и судьбе должности президента», — заявили активисты.

Они также призывали к созданию правительства народного доверия, которое «объединит основные политические силы, а первые его лица дадут обещание не участвовать в выборах в парламент».

«Политические силы должны дать гарантии безопасности личному составу милиции. Органы внутренних дел должны вернуться на улицы городов под гражданским контролем. В случае необходимости могут быть оперативно развернуты народные дружины», — сказано в заявлении союза.

Напомним, парламентские выборы прошли в Кыргызстане 4 октября. Выборы проводились исключительно по партийным спискам. На 120 мест в новом составе Жогорку Кенеша претендовали 16 партий, однако «официально» в парламент прошли лишь четыре – «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Еще одна партия – «Мекенчил» – набрала 6,85%.

Несогласие с результатами выборов выразили представители 11 партий, не прошедших в парламент, которые вышли 5 октября на бессрочный митинг. По мнению протестующих – результаты выборов не справедливы. Вечером 5 октября митингующие попытались взять штурмом Белый дом – столичную резиденцию президента Кыргызстана, после чего силовики начали разгон протестующих. Также стало известно о том, что ранены депутат парламента Кыргызстана – бывший пресс-секретарь президента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты – они окружили силовика и протестующие в итоге ушли дальше. Позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из СИЗО государственного комитета национальной безопасности бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Кроме того, на свободу вышли экс-депутат Равшан Жээнбеков, который является фигурантом дела о событиях в Кой-Таше, бывший премьер-министр страны Сапарбек Искаков (приговорен 9 июня к 18 годам заключения), а также бывший депутат Садыр Жапаров (приговорен в 2018 году к 11 годам заключения).

По последним данным, итоги выборов в Кыргызстане отменены, ситуация в Бишкеке стабилизировалась, а ключевые посты в силовых структурах заняли представители оппозиции.

Также появились сообщения о возможном бегстве части чиновников Кыргызстана в Казахстан.