Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Дождь и снег ожидаются на большей части территории Казахстана в среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), ночью на юге республики – дождь. На остальной территории с отрогом антициклона – погода без осадков. Местами по РК ожидается туман, усиление ветра, гололед, на востоке и в центре – низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +3+5, ночью 0+2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +11+183, ночью 0+2.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, на поверхности почвы заморозки +2. Температура днем +16+18, ночью +1+3.

В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь и снег, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -2+3.

В Акмолинской области области дождь и снег, ветер 15-23 метра в секунду. Днем +2+7, ночью 0+5.

В Актюбинской области днем кратковременный дождь, ночью без осадков, туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Атырауской области без осадков. Днем +12+17, ночью +1+6.

В Жамбылской области без осадков, возможен туман, заморозки +3. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +11+16, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области дождь и снег, местами туман, гололед, усиление ветра 15-25 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -3+2.

В Туркестанской области днем без осадков, ночью дождь и снег, заморозки +1+5, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +1+6.

В Кызылординской области без осадков. Ночью ожидаются заморозки +3. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +16+21, ночью +1+6.

В Костанайской области дождь и снег, возможен туман, гололед, усиление ветра 15-25 метров в секунду. Днем +4+9, ночью 0+5.

В Карагандинской области днем ожидается снег и дождь, ночью без осадков, туман, гололед, низменая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +5+10 (на юге +15), ночью 0-5 (на юге +3).

В Алматинской области днем без осадков, ночью дождь и снег туман. Возможны заморозки +1+5. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Мангистауской области без осадков. Днем +14+19, ночью +4+9.

В Павлодарской области дождь и снег, ветер 15-23 метра в секунду. Днем +2+7, ночью -1+4.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.