Война Миров. Трамп включил форсаж в избирательной гонке

Россия обязалась не вмешиваться в американские выборы

Новая нормальность наступает так быстро, что люди с неклиповым мышлением за ней не успевают. Из разряда таких новинок заявления Белого дома о том, что Россия обязалась не вмешиваться в американские выборы. После таких вещей возникает вопрос: а гегемон точно настоящий? Если обратиться к международному информационному фокусу на президентскую гонку в США, то вроде как настоящий. Команды Дональда Трампа и Джо Байдена сражаются друг против друга по полной программе и с явным напряжением сил. У действующего хозяина Овального кабинета сил больше.

COVID-19, который Дональд Трамп иначе как «китайский вирус» не называет, стал и его собственным. Но не успели сторонники действующего президента (включая израильских раввинов) усердно помолиться за его здоровье, как 45-ый президент США выписался из больницы и стал демонстрировать победу над коронавирусом. Даже нефтяные котировки на таких новостях пошли вверх.

Наблюдатели отмечают, что президент Трамп жертвует здоровьем ради победы на выборах. Данное обстоятельство лишний раз свидетельствует о крайне высоких ставках в этой избирательной гонке. До того, как слечь в больничную койку, хозяин Белого дома сосредоточил свои усилия на так называемых «колеблющихся» штатах, где его усилия и личное присутствие стали давать положительные результаты. Дональду Трампу нет необходимости завоевывать большинство голосов избирателей в масштабе страны, а вот количество выборщиков от конкретных штатов имеет критическое значение для победы, ибо такова процедура тамошних президентских выборов.

Электоральным козырем хозяина Овального кабинета изначально была ставка на успехи в экономике. Все эти достижения съели карантины из-за коронавируса, которые особо рьяно вводили губернаторы-демократы. Президент в схватке с «черным лебедем» не растерялся и заставил ФРС напечатать более $4 трлн и тут же влил их в поддержку экономики. Таких масштабов финансовая история США не знала, поэтому эксперты пока лишь строят догадки относительно среднесрочных и долгосрочных последствий данного экстремального шага, но сейчас все это брошено в топку победу на ноябрьском голосовании.

Американская медицинская система показала свое бессилие перед коронавирусом, поскольку она заточена на платежеспособный спрос, тогда как заболевание является массовым. Зато обеспеченные, а тем более сверхбогатые люди, всегда могут на нее рассчитывать. Президент Трамп свое экспресс-выздоровление выдает за пример мощи и возможностей национальной системы здравоохранения. Похоже, что сторонники действующего главы государства с такой постановкой вопроса согласны.

Специалисты по избирательным технологиям обращают внимание на стратегически выверенное решение команды Дональда Трампа в моменте вброса компромата на сына Джо Байдена и других знаковых фигур в лагере демократической партии. Если демократы постоянно педалировали вещи вроде российского вмешательства в выборы или связи 45-го президента с Кремлем, которые в ходе специальных расследований не подтверждались, то республиканцы дотянули до конца сентября, а затем сделали залповый сброс.

Победе Дональда Трампа в избирательной гонке сильно мешает его нахождение во враждебном информационном окружении. Специальное исследование, где американские СМИ по набору критериев условно поделили на «протрамповские» и «пробайденские», показало: к действующему главе государства положительно настроены 7% медийных ресурсов, тогда как к его конкуренту – 93%. Отсутствие паритета в информационных потоках хозяин Белого дома компенсирует тем, что в силу своего статуса является медийной фигурой номер один, плюс постоянное фонтанирование заявлениями, которые – опять же учитывая позицию фигуранта – нельзя обходить вниманием.

Израиль, а с ним и еврейский банковский капитал благожелательно настроены к президенту Трампу. Тем более что он посольство в Иерусалим перенес, Саудовскую Аравию от антиизраильской риторики отучил, ОАЭ с Тель-Авивом помирил, на Иран давит (а значит и на Хезболлу тоже). Европейские лидеры после того, как слишком рьяно в прошлый раз поддерживали Хиллари Клинтон, а затем получали «ответку» от президента-республиканца, в эту электоральную кампанию ведут себя сдержанно. Россия обещала в выборы не лезть и вообще ведет себя осторожно. Якобы непредсказуемый Дональд Трамп для Кремля явно предпочтительнее якобы предсказуемого Джо Байдена.

Демократы слишком долго держали в мобилизации свой электорат, из-за чего тот стал выдыхаться (элементарная человеческая усталость). Самый верный враг Дональда Трампа сегодня – это миллиардер Джордж Сорос. Телеканал Fox News (играет за республиканцев) провел расследование, в результате которого установил, что Сорос через подконтрольные фонды и НПО несколько лет целенаправленно финансирует избирательные компании окружных прокуроров. Поскольку в разделенной на три уровня американской прокуратуре окружные прокуроры обладают достаточно широкой автономией и серьезными полномочиями, заданная селекция в таком вопросе может конвертироваться в заметное политическое влияние.

Коронавирус у президента Трампа и его супруги способствовал мобилизации электората республиканцев. Вообще-то болезнь принесла как очевидные минусы (здоровье политика чрезвычайно важный компонент в политических раскладах), так и неожиданные плюсы. Когда лидера на финише избирательной гонки в силу технических вещей заменить невозможно, то сторонники инстинктивно сплачиваются вокруг своего знамени сильнее. Помогло и то, что хозяин Овального кабинета и его штаб действуют как в кампании 2016 года, подгоняя пик активности сторонников под день голосования. Раз такое сработало в прошлый раз, то есть все основания предполагать успех примененной стратегии и в 2020-ом.

Неприятным сюрпризом для Дональда Трампа стало то, что Джо Байден смог продержаться весь первый раунд прямых дебатов (96 минут) в приемлемой форме. Парадокс: все настолько привыкли к оговоркам и путанице Байдена (может неправильно назвать штат, в котором выступает, перепутать жену и сестру, стоящих с ним рядом на трибуне), что нормальное выступление восприняли как очевидный успех и хорошую форму лидера демократов. Тот факт, что спарринг-партнеры позволяли себе оскорбления и другие грубости, эксперты списали на требования их аудиторий. Перед политическими геронтократами не стояло задачи переубедить друг друга – они играли в пользу своих избирателей (прежде всего ядровых).

Президентская гонка в США приближается к своей точке кульминации, но никакой конвергенции соревнующихся программ тем временем не происходит. Образы Америки будущего у Трампа и Байдена кардинально отличаются. А значит и потенциальные избиратели в двух противоборствующих лагерях имеют крайне мало точек соприкосновения. С одной стороны семья, Бог, традиционная мораль (пусть и в лицемерном исполнении), а с другой всякая свобода без табу, включая рудименты семьи и религии. В столкновении участвуют настолько разные картины мира, что если бы речь шла о ситуации XX века, то что-нибудь наподобие гражданской войны США было бы обеспечено. Поскольку на дворе какое-никакое третье тысячелетие, многие специалисты выражают надежду, что до неприемлемых крайностей все-таки не дойдет. Пока остается ждать проверки теоретических выкладок политической практикой. Ждать осталось совсем немного.

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