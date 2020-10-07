Экс-глава казахстанского центра ЖКХ стал замом акима Карагандинской области

Караганда. 7 октября. КазТАГ – Новый заместитель акима назначен в Карагандинской области, передает корреспондент агентства.

«Заместителем акима Карагандинской области назначен Нурсултан Джиенбаев», — сообщили в пресс-службе акима региона.

Джиенбаев с 2019 года возглавлял АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», до этого в 2016-2018 годы был заместителем председателя правления АО «НK «Kazakh Invest», а еще раньше – в 2005-2016 годы занимал руководящие позиции в частных компаниях.

«В новой должности Нурсултан Джиенбаев будет курировать в регионе вопросы энергетики, ЖКХ и ЧС», — уточнили в облакимате.