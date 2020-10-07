Главы Узбекистана и РК выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане

Алматы. 7 октября. КазТАГ — Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Акорда.

«Главы государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, основанных на крепких узах многовековой дружбы и добрососедства, принципах доверия и стратегического партнерства», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что Токаев и Мирзиеев с удовлетворением отметили высокий уровень взаимодействия и активные обмены на уровне правительств двух стран с целью скорейшего преодоления последствий распространения коронавируса.

«Особое внимание в ходе беседы было уделено продвижению совместных проектов, направленных на повышение товарооборота, расширение кооперации на уровне бизнеса и регионов, а также укрепление культурно- гуманитарных связей», — пишет пресс-служба президента.

Также сообщается, что главы государств обменялись мнениями по развитию событий в регионе. Президенты Узбекистана и Казахстана выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и законодательства этой страны.

«Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане исходят из исключительной важности укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства с братским Кыргызстаном», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, результаты которых подавляющее число участвовавших партий признали несправедливыми – уже 5 октября несогласные с результатами плебисцита вышли на бессрочный митинг. Протестующие попытались взять штурмом Белый дом, митинг быстро перерос в силовое противостояние несогласных с правоохранителями. Так, стало известно о том, что ранены депутат парламента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты, а позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из СИЗО государственного комитета национальной безопасности бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Кроме того, на свободу вышел ряд политиков.

6 октября итоги выборов в Кыргызстане были отменены генеральной прокуратурой, ситуация в Бишкеке стабилизировалась, а ключевые посты в силовых структурах заняли представители оппозиции. Недействительными признал результаты выборов и Центризбирком.

Также появились сообщения о возможном бегстве части чиновников Кыргызстана в Казахстан.

После событий ночи на 6 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке «некоторых политических сил» захватить власть в стране, а гражданский союз «За реформы и результат» призвал провести досрочные президентские выборы.

Для восстановления правового поля в стране уже создан координационный совет.

В Акорде «все происходящее в Кыргызстане» назвали «внутренним делом этой страны».

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают внутренним делом Кыргызстана события последних двух суток в стране.