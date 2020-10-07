Казахстан впервые примет теннисный турнир ATP 250

Алматы. 7 октября. КазТАГ – Федерация тенниса Казахстана объявила о проведении в Нур-Султане одного из самых престижных в мире турниров Ассоциации теннисистов профессионалов ATP 250, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«Astana Open пройдет с призовым фондом $275 тыс. Турнир состоится с 25 октября по 1 ноября 2020 года и соберет более 60 участников первой сотни мирового рейтинга», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, свое участие уже подтвердили Бенуа Пер (26), Адриан Маннарино (39), Джон Миллман (43) и другие. Казахстанскую национальную команду по теннису представят Александр Бублик (49), Михаил Кукушкин (88), Дмитрий Попко (171) и другие.

«Работа Федерации тенниса получила высокую оценку АТР, о чем свидетельствует выбор казахстанской столицы местом проведения турнира. Для нас это, безусловно, вызов, но мы уверены, что турнир пройдет на самом высоком уровне. Для этого есть все необходимые условия», — отметил глава КТФ Булат Утемуратов.

Отмечается, что мировой тур АТР 250 включает в себя 40 профессиональных мужских туров в год. Однако в этом сезоне из-за пандемии их прошло всего 17. Турнир в Нур-Султане даст теннисистам возможность получить 250 очков в рейтинг АТР. Учитывая повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении турнира, игры пройдут без допуска зрителей и в рамках строгого протокола.

«Организаторы Astana Open в целях обеспечения максимальной безопасности игроков предусмотрели ряд ограничительных мер. Территория Национального теннисного центра будет оснащена специальными передвижными лабораториями для ПЦР-диагностики и термосканерами, разработаны жесткие маршруты, которые исключают нежелательные контакты игроков, организаторов и персонала», — сообщил вице-президент федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.