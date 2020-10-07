Мать погибшего под внедорожником Турсынбека Кабатова год требует справедливости

Кокшетау. 7 сентября. КазТАГ – Даджан Омаркулова – мать Ерлана Омаркулова, погибшего под колесами внедорожника известного казахстанского шоумена и юмориста Турсынбека Кабатова, год добивается справедливости, сообщает Kokshetau.Asia.

«13 октября 2019 года около 21.00 на трассе Темиртау-Нура-Нур-Султан, в направлении столицы, в районе поселка Ахмет Нуринского был сбит 34-летний Ерлан Омаркулов, который от полученных травм погиб на месте. Чуть позже родные погибшего мужчины узнали, что черный Lexus, сбивший их сына принадлежит звезде казахстанского шоу бизнеса, комику Турсынбеку Кабатову. Мама погибшего уверена, что, предвзятое отношение к ней как к потерпевшей стороне, которое она наблюдает с самого начала, связанно с популярностью владельца автомобиля. Более того, в своей жалобе на имя прокурора она указала, что дело было даже прекращено с грубейшими процессуальными нарушениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве водителя, управлявшим автомобилем Турсунбека Кабатова на момент ДТП, по материалам дела проходит 25-летний парень, который к тому моменту уже был лишен водительских прав, «что естественно не помешало ему оформить страховой полис на автомобиль, где помимо него были вписаны сам Турсунбек Кабатов и его родной брат».

«Потеряв единственного сына, мама погибшего Даджан Омаркулова не понимает, почему артист, любимчик публики до сих пор не понес наказание, так как, по ее словам, из материалов дела следует, что Турсунбек Кабатов знал, что человек, которому он доверил свой автомобиль, лишен прав, и как владелец автотранспортного средства должен нести ответственность за это. В жалобе на имя прокурора она указала, что следователь вел расследование без участия потерпевшей стороны. Более того, он без согласования с прокуратурой, не дожидаясь утверждения постановления о прекращении уголовного дела, преждевременно уничтожил вещественные доказательства – вещи и обувь ее сына», — сказано в сообщении.

Сообщается, что следователь не уведомил женщину письменно о том, что нужно забрать вещи сына, а также не позвонил, «лишив тем самым возможности в последующем путем проведения судебной экспертизы по обуви установить, стоял или двигался погибший в момент наезда на него транспортного средства».

«Так как, водитель утверждает, что сын Даджан Омаркуловой перебегал проезжую часть дороги, что, она уверена, является ложью. В заявлении Даджан Омаркулова также просит обратить внимание, что в своих показаниях водитель пытается переложить вину на другое лицо и утверждает, что на лежащего пешехода наехала машина с прицепом и волочила его примерно 25-30 м. Эти утверждения опровергаются показаниями водителя автомашины Volkswagen Vento, который свидетельствовал, что объехал тело, лежащее на асфальте. Помимо этого, заключением судебно-медицинской экспертизы трупа, признаки переезда колесами автомобиля через тело и следы волочения не обнаружены. К тому же, в показаниях он пишет, что машина остановилась сама, но компания «Астана Моторс», опровергла его слова, подтвердив, что такой аппаратуры на данном автомобиле установлено не было. Далее следует, что неискренность, нестабильность и непоследовательность показаний водителя, прослеживаются в части того, знал или нет владелец автомобиля Турсунбек Кабатов о том, что он судебным постановлением лишен права на управление транспортными средствами», — отмечает СМИ.

По данным издания, в первичных показаниях от 14 октября 2019 года он говорит, что Кабатов знал, что он лишен права на управление, а в последующем 17 октября 2019 года изменил показания и стал утверждать, что Кабатову об этом не было известно.

«В постановлении о прекращении уголовного дела следователь возложил вину на пешехода, якобы нарушившего правила дорожного движения. Но мама погибшего утверждает, что ее сын очень хорошо знал правила дорожного движения и не мог их нарушить. Машину он водил с 18 лет. Был ярым автолюбителем и продал свой автомобиль совсем недавно. Много лет работал в столице аварийным комиссаром. Поэтому ему доподлинно были известны обязанности пешехода, изложенные в правилах дорожного движения. Мама рассказывает, что в тот злополучный день Ерлан при движении по проезжей части дороги вне населенного пункта шел навстречу движению транспортных средств, то есть согласно пункту 3.1 ПДД РК, а не перебегал дорогу, как заявляет водитель», — добавляет издание.

По информации СМИ, то, что мужчина был сбит на полосе встречного движения, подтверждается материалами дела, в том числе и судебно-медицинской экспертизой.

«Также мама уверена, что водитель в условиях повышенной опасности в темное время суток на узкой дороге при наличии пешеходов на проезжей части вблизи населенного пункта, в нарушение ПДД не повысил мер предосторожности и не принял безопасную скорость. Учитывая множественные травмы и то, что тело отбросило на 66 метров, можно предположить, на какой скорости действительно двигался элитный внедорожник. Она считает, что следователи исказили факты места происшествия, которые доказывают, что наезд был на левой стороне дороги. Это расположение шапки, рюкзака и тела. Помимо этого, следы протектора на фото 59 указывают, что наезд был на левой стороне. Следы на фото №55 подтверждают версию, что после наезда водитель хладнокровно съезжал на правую сторону. Но следователи переносят удар на правую сторону дороги и на этих доводах строят свои выводы», — сказано в сообщении.

На данный момент прокуратура вернула дело на доследование в департамент полиции Карагандинской области следователю Борису Макаренко.

«Даджан Омаркулова надеется, что правоохранительные органы честно и добросовестно отнесутся к расследованию всех обстоятельств гибели ее сына и виновные лица, не смотря на их имена, понесут наказание. Между тем она каждый день задает себе вопрос, как человек, который сам высмеивает людские пороки, не может понять ее горя, горя матери потерявшей сына. Но самое тяжелое для Даджан Омаркуловой, это осознавать, что ее внук остался без отца», — сказано в сообщении.