Предполагаемый педофил из Сатпаева совершил суицид с карагандинском СИЗО

Караганда. 7 октября. КазТАГ – Предполагаемый педофил из Сатпаева совершил суицид карагандинском следственном изоляторе (СИЗО), передает КазТАГ.

«Сам факт подтверждаем, но мы готовим сейчас подробную информацию», — сообщили корреспонденту КазТАГ в департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Карагандинской области в среду, отвечая на вопрос о самоубийстве арестованного.

Как стало известно, обвиняемого в похищении и изнасиловании пятилетней девочки в Сатпаеве нашли повешенным без признаков насильственной смерти. Предполагаемому педофилу было 62 года.

Напомним, 24 июля жители Сатпаева попытались устроить самосуд над мужчиной, который незаконно удерживал в своей квартире пропавшую пятилетнюю девочку. В городе произошли беспорядки – по делу о беспорядках были задержаны 15 человек. Горожане считают, что ребенок стал жертвой педофила. Позже стало известно, что найденная в квартире мужчины в Сатпаеве пятилетняя девочка находится в больнице. Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, похитивший пятилетнюю девочку обвиняется в ее изнасиловании.

Позднее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по поводу беспорядков в Сатпаеве. Затем стало известно, что дело об изнасиловании ребенка глава государства взял на личный контроль.

27 июля стало известно, что подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки арестован на два месяца.