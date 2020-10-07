Кыргызстан переживает самый тяжелый период – Жээнбеков

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Кыргызстан переживает самый тяжелый период, считает президент КР Сооронбай Жээнбеков, передает корреспондент агентства.

«Кыргызстан переживает самый тяжелый период. Никакая власть или должность не может быть выше человеческой жизни. Как вы знаете, я не стал подвергать риску человеческие жизни и не отдавал команду применять силу против тех, кто ворвался в здание «Белого дома». В те дни также поступали настоятельные предложения по силовому подавлению протестующих. Я категорически не принял это. Это привело бы к столкновениям. Именно поэтому я не стал подписывать указ о введении чрезвычайного положения», — обратился Жээнбеков к своим согражданам в среду.

Обращение президента КР опубликовано на его официальном сайте.

По его словам, в регионах было немало тех, кто также хотели выступить на митингах в его поддержку, но он «попросил их не делать этого», потому что в эти дни, по его словам, все «воочию убедились в том, насколько опасно разделять народ».

«Те, кто хотел получить должности, добились своей цели. Теперь нужно остановить своих сторонников, которые продолжают уличные акции. Я еще раз призываю их организаторов и политических лидеров вернуться в правовое поле! В эти дни я с глубокой благодарностью отмечаю заслугу нашей молодежи, проявившей в это непростое время свою высокую гражданскую позицию. Не смыкая глаз всю ночь, вы провели работу по сохранению мира, собственности граждан и государства, за это я вам благодарен», — добавил президент Кыргызстана.

Он отметил, что «эти последние дни показали, у кого какие ценности».

«В эти дни вы, наши молодые кыргызстанцы подали достойный пример тем старшим согражданам, которые вели борьбу за власть. Вы не на словах, а на деле еще раз продемонстрировали, что вам дорог Кыргызстан, а не властное положение. Вы по-настоящему доказали, что интересы страны дороже всего. Призываю все стороны к терпению и сдержанности. И напоминаю еще раз, что интересы государства выше личных амбиций. Уверен, что из этой ситуации мы выйдем совместными усилиями. Уважаемые соотечественники, на сегодняшний день самой актуальной задачей является — обеспечение мира и общественного порядка в Кыргызстане! Верю, что совместными усилиями мы выйдем из этой ситуации! Для всех нас интересы страны дороже всего. Да хранит Всевышний наш любимый Кыргызстан!» — сказал Жээнбеков.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, результаты которых подавляющее число участвовавших партий признали несправедливыми – уже 5 октября несогласные с результатами плебисцита вышли на бессрочный митинг. Протестующие попытались взять штурмом Белый дом, митинг быстро перерос в силовое противостояние несогласных с правоохранителями. Так, стало известно о том, что ранены депутат парламента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты, а позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из СИЗО государственного комитета национальной безопасности бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Кроме того, на свободу вышел ряд политиков.

6 октября итоги выборов в Кыргызстане были отменены генеральной прокуратурой, ситуация в Бишкеке стабилизировалась, а ключевые посты в силовых структурах заняли представители оппозиции. Недействительными признал результаты выборов и Центризбирком.

Также появились сообщения о возможном бегстве части чиновников Кыргызстана в Казахстан.

После событий ночи на 6 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке «некоторых политических сил» захватить власть в стране, а гражданский союз «За реформы и результат» призвал провести досрочные президентские выборы.

Для восстановления правового поля в стране уже создан координационный совет.

В Акорде «все происходящее в Кыргызстане» назвали «внутренним делом этой страны».

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают внутренним делом Кыргызстана события последних двух суток в стране.