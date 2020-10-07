Токаев о надбавках медикам: На местах продолжаются «игры с цифрами»

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – В вопросе выплаты надбавок медицинским работникам на местах продолжаются «игры с цифрами», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В условиях второй волны пандемии основной удар на себя снова возьмут медики. Именно они, а не лекарства и аппаратура, являются нашим главным ресурсом. Необходимость поддержки медицинских работников ни у кого не вызывает сомнений. По моему поручению на выплаты во втором полугодии выделено более Т150 млрд. Однако в получении надбавок и страховых выплат до сих пор создаются бюрократические препоны, вплоть до того, что этим вопросом занялся парламент. На местах продолжаются «игры с цифрами» по надбавкам, до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это недопустимая ситуация. Тем более главврачи пытаются корректировать учет рабочего времени не в пользу медиков», — сказал Токаев в среду на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что «медики не должны выпрашивать положенные им деньги».