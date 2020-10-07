О перегибах при исполнении поручений заявил на совещании по второй волне КВИ Токаев

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – О перегибах при исполнении поручений заявил на совещании по второй волне коронавирусной инфекции (КВИ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«На сегодня отмечаются перегибы в исполнении ряда поручений. Так, из-за уголовных расследований по «СК-Фармация» и Фонду медстрахования фактически «заморожены» процессы цифровизации здравоохранения. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела и досудебного разбирательства комитетом по финансовому мониторингу министерства финансов приостановлены все действия, направленные на внесение каких-либо изменений в Интеграционную платформу здравоохранения», — сказал Токаев в среду на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Вместе с тем, добавил он, технические возможности позволяют проводить уголовные расследования без изъятия Интеграционной платформы и остановки интеграционных процессов за счет фиксации данных Интеграционной платформы на текущую ситуацию – создания так называемого «слепка» платформы, содержащего всю необходимую для следствия информацию.

«Это говорит о несогласованности действий госорганов, каждый из которых ставит во главу угла ведомственные интересы. Абсолютно недопустимая ситуация, особенно сейчас. Сбор данных ведется вручную, нет обмена информацией между медорганизациями, нет полной цифровой картины по эпидемии. Правительству, администрации президента следует в кратчайшие сроки решить данную проблему», — сказал глава государства.

Помимо этого, по его словам, никто не снимал ответственности за цифровизацию медицины, интеграцию баз данных, созданию системы мониторинга за пациентами, проходящими лечение на дому.

«На днях я принимал министра цифрового развития. Он доложил мне в том числе и о новых подходах к цифровизации здравоохранения. Считаю, что следует приступить к их практической реализации. План, в принципе, хороший. Теперь дело за реализацией», — сказал Токаев.