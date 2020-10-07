Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки об ответственности за провокации со стороны антикоррупционеров, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции». Закон направлен на реализацию поручения главы государства об установлении строгой ответственности за провокационные действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование», — сказано в сообщении в среду.

Законом установлен полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя.

«В соответствии с Законом антикоррупционное законодательство распространено на лиц, принимающих в субъектах квазигосударственного сектора ключевые решения по закупкам и реализации проектов, финансируемых из государственного бюджета. Также Законом предусмотрены нормы, направленные на урегулирование отдельных вопросов совместной работы родственников в одной организации, информирования о коррупционных правонарушениях, жилищных выплат сотрудников антикоррупционной службы, создания комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора и другие», — уточнили в Акорде.