Безответственный секретарь

Слишком мягкий приговор: как ответственный секретарь МИДа «попался» на приписках и откатах, и ничего ему за это не было

Эта история о том, как карашо, однако, в нашей стране занимать высокую должность. Даже если в твоем домашнем сейфе обнаружат полтора миллиона долларов, ну и/или полмиллиона евро, то достаточно сказать, что ты заработал эти деньги за 20 лет дипломатической службы, с 1994-го по 2014 год…

Как КАРАШО на свете жить!

«Экс-ответсекретарь МИД РК брал взятки за организацию Астанинского процесса по Сирии», — под таким громким заголовком появилась информация на сайте inbusiness.kz. Наши коллеги раскрыли новые подробности по делу бывшего ответсекретаря Анарбека Карашева: «Оказалось, Анарбек Карашев получал взятки за заключение договоров услуг по организации значимых международных мероприятий, таких как заседания ШОС, ЕВРАЗЭС и Сирийские переговоры – известные как Астанинский процесс».

За все эти услуги экс-ответсекретарь, по информации сайта, «получил взятку порядка 52 миллионов тенге». Из них 7,4 млн. тенге потрачено на сауны и рестораны, которые посещал Карашев.

«Также судом доказано, что во всех делах бывшему сотруднику МИД помогали еще 4 человека. Они получили от 2 до 5 лет лишения свободы. Сам же бывший ответсекретарь Министерства иностранных дел Анарбек Карашев и посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев получили по два года ограничения свободы», — пишет издание.

Чтобы понимали, ответственный секретарь министерства – это не секретутка министра, неустанно выполняющая все поручения своего шефа. Это отдельная высокопоставленная должность, даже вице-министры еще недавно, пока глава государства не упразднил институт ответственных секретарей, входили к ним в кабинеты на цыпочках.

Для Карашева эта должность стала апофеозом его долгой дипломатической карьеры, которая складывалась весьма удачно. Едва ли не со студенческой скамьи он – сразу Второй скеретарь МИД РК. Пол-Европы прошагал как дипломат: Германия, Швейцария, Чехия, Словакия. Периодически вращался, чтобы, видимо, не забывали, на орбите аппарата Президента РК и канцелярии премьер-министра.

В 2014 году, в июле, был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла РК по совместительству в Чехии и Словакии, чтобы быть назначенным на должность ответственного секретаря.

Почти 4 года службы «серым кардиналом» министерства. 28 мая 2018 года освобожден от должности ответственного секретаря МИД РК «в связи с переходом на другую работу». Таким образом власть попыталась вывести дипломатическое ведомство из-под удара, поскольку через несколько дней Карашев был задержан Национальным бюро по противодействию коррупции, по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Вот тогда-то и выяснилось, что Анарбек Карашев – далеко не бедный человек. При обыске сотрудники Антикоррупционной службы у него изъяли 1,5 млн. долларов.

Заместитель главы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов об этом заявил лично, сообщив, что «Карашев обвиняется в получении на системной основе взяток от подчиненных за покровительство им по службе».

В МИДе, похоже, были растеряны от случившегося. Председатель комитета международной информации МИД РК Талгат Жумагулов отметил, что в целом, «сотрудники МИД — высокоинтеллигентные и порядочные люди».

Не МИД, а Клондайк

«Когда я несколько лет назад в первый раз задалась вопросом разумностью наших трат на международные понты — от KazAID до помощи африканским странам и сирийских переговоров, — по поводу последних многие мне отвечали, что организатор ведь не Казахстан. Наши люди даже не понимали, что все расходы берет на себя принимающая сторона. Потому что у нас этот вопрос всегда замалчивается или уже откровенно завирается. Про африканские делегации, приезжавшие в Казахстан учиться новым технологиям, новости подавали так, что создавалось впечатление, будто спонсором является ПРООН», — написала Гульнар Бажкенова в своем Telegram-канале.

Для журналиста совершенно понятно, почему МИД всегда эти дела лоббирует: «На приём трёх делегаций из стран Африки было выделено несколько миллионов долларов, а кормили африканцев, образно говоря, гречкой на воде в студенческой столовой сельхозакадемии. Полевым сирийским командирам повезло больше, они проживали в пятизвездочном отеле Астаны, а журналистам в пресс-центре на перекус подавали алматинский апорт. Но так даже легче пилить-делить».

Люди, далекие от финансов и финансовых схем, не понимают, как именно мог «зарабатывать» экс-дипломат. В частности, политолог Андрей Чеботарев совершенно серьезно усомнился в доводах журналистки: «Интересно только, с кого он взял за Астанинский процесс — с асадовской администрации или вооруженной оппозиции?». Ни с тех, и ни с других – деньги шли из казахстанского бюджета, объявлялись тендеры на поставку услуг по логистике, проживанию, питанию, организации отдыха, ну и, как водится, их выигрывали «нужные» компании, которые не скупятся на откаты.

Люди знающие говорят, что «МИД — это вообще Клондайк, там же постоянно закупается все для посольств, для встреч делегаций, потом все это якобы списывается, потом по новой, этот вечный круговорот обогатил не одну сотню семей, приближенных к этой кормушке». История со строительством посольства Казахстана в Узбекистане, где ущерб составил 140 млн. тенге, логично вплелась в уголовное дело Карашева.

Вот, казалось бы, и закатилась звезда нашего героя. Но не тут-то было!

Если звезды не гаснут, значит, это кому-нибудь нужно?

Приговор Анарбеку Карашеву вынесли 21 сентября 2020 года. Изначально его действия расценивались как хищение средств, выделенных на строительство здания посольства в Ташкенте, также он подозревался в получении взяток от предпринимателей. Однако в ходе судебных разбирательств дело приняло совершенно другой оборот.

Как пишет inbusiness.kz, «по словам представителей суда, в ходе разбирательств прокурор отказался от обвинения Карашева в получении взяток. Таким образом, действия экс-чиновника были переквалифицированы с хищения денежных средств на злоупотребление полномочиями».

Telegram-канале PROTENGE опубликовал лайфхак для коррупционеров: «Если у вас дома при обыске нашли полмиллиона евро, скажите, что это ваша зарплата на госслужбе за 20 лет, и вам вернут эти деньги. Бывший ответсек МИДа так и сделал».

И ведь как все завершилось удачно: и срок минимальный, и деньги возращены, и аресты с имущества сняты. Карашо-то как!

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