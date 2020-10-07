Безответственный секретарь

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Слишком мягкий приговор: как ответственный секретарь МИДа «попался» на приписках и откатах, и ничего ему за это не было

Эта история о том, как карашо, однако, в нашей стране занимать высокую должность. Даже если в твоем домашнем сейфе обнаружат полтора миллиона долларов, ну и/или полмиллиона евро, то достаточно сказать, что ты заработал эти деньги за 20 лет дипломатической службы, с 1994-го по 2014 год…

Как КАРАШО на свете жить!

«Экс-ответсекретарь МИД РК брал взятки за организацию Астанинского процесса по Сирии», — под таким громким заголовком появилась информация на сайте inbusiness.kz. Наши коллеги раскрыли новые подробности по делу бывшего ответсекретаря Анарбека Карашева: «Оказалось, Анарбек Карашев получал взятки за заключение договоров услуг по организации значимых международных мероприятий, таких как заседания ШОС, ЕВРАЗЭС и Сирийские переговоры – известные как Астанинский процесс».

За все эти услуги экс-ответсекретарь, по информации сайта, «получил взятку порядка 52 миллионов тенге». Из них 7,4 млн. тенге потрачено на сауны и рестораны, которые посещал Карашев.

«Также судом доказано, что во всех делах бывшему сотруднику МИД помогали еще 4 человека. Они получили от 2 до 5 лет лишения свободы. Сам же бывший ответсекретарь Министерства иностранных дел Анарбек Карашев и посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев получили по два года ограничения свободы», — пишет издание.
Чтобы понимали, ответственный секретарь министерства – это не секретутка министра, неустанно выполняющая все поручения своего шефа. Это отдельная высокопоставленная должность, даже вице-министры еще недавно, пока глава государства не упразднил институт ответственных секретарей, входили к ним в кабинеты на цыпочках.

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Для Карашева эта должность стала апофеозом его долгой дипломатической карьеры, которая складывалась весьма удачно. Едва ли не со студенческой скамьи он – сразу Второй скеретарь МИД РК. Пол-Европы прошагал как дипломат: Германия, Швейцария, Чехия, Словакия. Периодически вращался, чтобы, видимо, не забывали, на орбите аппарата Президента РК и канцелярии премьер-министра.

В 2014 году, в июле, был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла РК по совместительству в Чехии и Словакии, чтобы быть назначенным на должность ответственного секретаря.

Почти 4 года службы «серым кардиналом» министерства. 28 мая 2018 года освобожден от должности ответственного секретаря МИД РК «в связи с переходом на другую работу». Таким образом власть попыталась вывести дипломатическое ведомство из-под удара, поскольку через несколько дней Карашев был задержан Национальным бюро по противодействию коррупции, по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Вот тогда-то и выяснилось, что Анарбек Карашев – далеко не бедный человек. При обыске сотрудники Антикоррупционной службы у него изъяли 1,5 млн. долларов.

Заместитель главы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов об этом заявил лично, сообщив, что «Карашев обвиняется в получении на системной основе взяток от подчиненных за покровительство им по службе».

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В МИДе, похоже, были растеряны от случившегося. Председатель комитета международной информации МИД РК Талгат Жумагулов отметил, что в целом, «сотрудники МИД — высокоинтеллигентные и порядочные люди».

Не МИД, а Клондайк

«Когда я несколько лет назад в первый раз задалась вопросом разумностью наших трат на международные понты — от KazAID до помощи африканским странам и сирийских переговоров, — по поводу последних многие мне отвечали, что организатор ведь не Казахстан. Наши люди даже не понимали, что все расходы берет на себя принимающая сторона. Потому что у нас этот вопрос всегда замалчивается или уже откровенно завирается. Про африканские делегации, приезжавшие в Казахстан учиться новым технологиям, новости подавали так, что создавалось впечатление, будто спонсором является ПРООН», — написала Гульнар Бажкенова в своем Telegram-канале.

Для журналиста совершенно понятно, почему МИД всегда эти дела лоббирует: «На приём трёх делегаций из стран Африки было выделено несколько миллионов долларов, а кормили африканцев, образно говоря, гречкой на воде в студенческой столовой сельхозакадемии. Полевым сирийским командирам повезло больше, они проживали в пятизвездочном отеле Астаны, а журналистам в пресс-центре на перекус подавали алматинский апорт. Но так даже легче пилить-делить».

Люди, далекие от финансов и финансовых схем, не понимают, как именно мог «зарабатывать» экс-дипломат. В частности, политолог Андрей Чеботарев совершенно серьезно усомнился в доводах журналистки: «Интересно только, с кого он взял за Астанинский процесс — с асадовской администрации или вооруженной оппозиции?». Ни с тех, и ни с других – деньги шли из казахстанского бюджета, объявлялись тендеры на поставку услуг по логистике, проживанию, питанию, организации отдыха, ну и, как водится, их выигрывали «нужные» компании, которые не скупятся на откаты.

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Люди знающие говорят, что «МИД — это вообще Клондайк, там же постоянно закупается все для посольств, для встреч делегаций, потом все это якобы списывается, потом по новой, этот вечный круговорот обогатил не одну сотню семей, приближенных к этой кормушке». История со строительством посольства Казахстана в Узбекистане, где ущерб составил 140 млн. тенге, логично вплелась в уголовное дело Карашева.

Вот, казалось бы, и закатилась звезда нашего героя. Но не тут-то было!

Если звезды не гаснут, значит, это кому-нибудь нужно?

Приговор Анарбеку Карашеву вынесли 21 сентября 2020 года. Изначально его действия расценивались как хищение средств, выделенных на строительство здания посольства в Ташкенте, также он подозревался в получении взяток от предпринимателей. Однако в ходе судебных разбирательств дело приняло совершенно другой оборот.

Как пишет inbusiness.kz, «по словам представителей суда, в ходе разбирательств прокурор отказался от обвинения Карашева в получении взяток. Таким образом, действия экс-чиновника были переквалифицированы с хищения денежных средств на злоупотребление полномочиями».

Telegram-канале PROTENGE опубликовал лайфхак для коррупционеров: «Если у вас дома при обыске нашли полмиллиона евро, скажите, что это ваша зарплата на госслужбе за 20 лет, и вам вернут эти деньги. Бывший ответсек МИДа так и сделал».

И ведь как все завершилось удачно: и срок минимальный, и деньги возращены, и аресты с имущества сняты. Карашо-то как!

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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