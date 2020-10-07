Токаев поручил учесть санкции против РФ и конфликт в Закавказье в антикризисном плане

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил учесть санкции против России и конфликт в Закавказье в антикризисном плане, сообщает Акорда.

«По моему поручению подготовлен комплексный план реагирования на случай ухудшения социально-экономической обстановки и новой волны коронавирусной инфекции (КВИ). Однако сегодняшние тревожные реалии, в частности, усиление санкционного давления на Россию, обострение ситуации в Закавказье, соседних государствах, другие внешние факторы требуют адекватного учета в наших антикризисных планах и прогнозах. Правительству совместно с Нацбанком следует актуализировать план и внести его на согласование в администрацию (президента – КазТАГ) до конца октября», — сказал Токаев в среду на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Говоря о вопросах экономической и финансовой стабильности, он отметил, что «Казахстан, как и другие государства, переживает беспрецедентный кризис».

«В целом нам удалось избежать критического спада экономической активности в стране. Здесь, надо сказать, правительство хорошо поработало. Правительством были предприняты шаги по стимулированию бизнеса, оказана помощь уязвимым группам населения. Всемирный банк на днях дал высокую оценку положительной динамике основных показателей социально-экономического развития страны.Вместе с тем надвигающаяся вторая волна пандемии во всем мире диктует новые задачи. Правительство должно иметь набор мер и соответствующие ресурсы для продолжения антикризисных мер в следующем году», — сказал президент.