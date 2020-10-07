Поручения по биологической и продбезопасности, и по усилению на границе дал Токаев

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Организационные поручения по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции (КВИ) дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«По блоку организационных вопросов отмечу следующее.Первое. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах необходимо усилить контроль на пунктах пропуска на государственной границе», — сказал Токаев в среду на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Он уточнил, что по состоянию на 5 октября в России выявлено 12 608 новых случаев коронавируса, прирост примерно 1%; в Узбекистане – 374 случая, прирост – 0,5%; в Кыргызстане – 244 случая, прирост тоже 0,5%.

«Нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить экспресс-тестирование лиц, пребывающих из «красных зон». Правительству надлежит тщательно изучить варианты оптимизации дорожного сообщения с зарубежными странами, особенно находящимися в зоне неблагоприятной ситуации», — подчеркнул президент.

По его словам, важно не допустить срыва работы служб жизнеобеспечения и предусмотреть меры по их бесперебойному функционированию в случае ухудшения ситуации. Акимам глава государства поручил обеспечить готовность стратегических объектов – ТЭЦ, водоканалов, крупных предприятий с учетом возможного ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Третье. Особого внимания требуют вопросы продовольственной безопасности и цен на социально-значимые продовольственные товары. Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила уязвимость продовольственной безопасности. Падеж птиц личных подворий и птицефабрик достиг около полумиллиона голов. Здесь мои претензии адресуются в первую очередь министерству сельского хозяйства. Наряду с ветеринарными мерами необходимо проработать экономические инструменты по поддержке сельчан, восстановлению поголовья птиц во дворах и на птицефабриках», — сказал Токаев.

Он отметил, что на сегодня уборка урожая зерновых практически завершена.

«Собрано около 20 миллионов тонн зерна – на 34% больше, чем в прошлом году. Я поздравил всех сельских тружеников с этим очень весомым достижением в их труде. Полагаю, что наши сельчане, также как и те, кто принимал участие в достижении этого результата, со стороны административных органов достойны поощрения, в том числе и государственных наград. Теперь предстоит обеспечить хранение собранного урожая и помочь фермерам со сбытом за рубеж», — отметил глава государства.

Министерства сельского хозяйства, торговли и интеграции, по его поручению, должны оперативно решать вопросы экспорта сельхозпродукции.

«Цены на социально значимые продтовары растут – с начала года на 4%. По статданным за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наибольшее подорожание наблюдается по гречневой крупе, сливочному маслу, баранине, яйцу, говядине. При этом хлеб и молоко подорожали на 8%. Кисломолочные продукты подорожали на 7%. Поэтому акимам регионов важно своевременно сформировать запасы продовольственных товаров в стабилизационные фонды в необходимых объемах, а также использовать иные инструменты сдерживания цен», — сказал президент.

Он добавил, что низкий уровень развития ветеринарной службы не позволил своевременно принять меры по предотвращению вспышки птичьего гриппа.

«Общий падеж птиц составил более 24 тыс. голов на личных подворьях и более 500 тыс. голов – на двух основных птицефабриках. Поэтому ситуация очень сложная. На нее нужно обратить самое серьезное внимание. При этом ветеринарная служба является частью общей системы биологической безопасности страны. Правительству следует разработать комплекс мер по укреплению ветеринарной службы, ведь помимо вопросов безопасности уровень развития ветеринарной службы напрямую влияет на возможность экспорта сельхозпродукции», — поручил Токаев.