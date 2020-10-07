Токаев считает неприемлемыми цены на тестирование на коронавирус в Казахстане

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Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает неприемлемыми цены на тестирование на наличие коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

«Следует принять меры по увеличению объемов тестирования. Связанная с этим проблема – стоимость тестирования. Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими – от Т10 тыс. до Т18 тыс. Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения. От правительства и акимов требуется решить вопрос финансовой доступности тестирования», — сказал Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Он отметил, что наблюдается тенденция снижения объемов тестирования.

«В среднем проводится 18 тыс. исследований в сутки при возможности проведения от 40 тыс. до 60 тыс. Загруженность лабораторий составляет 40%. Кроме того, мы не добились выравнивания объемов в региональном разрезе. По состоянию на 5 октября нынешнего года в расчете на 100 тысяч населения минимальный уровень тестирования отмечен в Кызылординской области, Шымкенте, Алматинской области; максимальный уровень – в Атырауской, Западно-Казахстанской областях. Максимальное количество исследований проводилось в июне этого года – 33 тыс. исследований в сутки, 5 октября 2020 года было проведено почти 11 тыс. исследований. В текущих условиях это недопустимо. Мы должны знать точную картину», — подчеркнул президент.

Также, по его словам, важно обеспечить значительное снижение цен на защитные маски, цены на которые по-прежнему по сравнению с другими странами, в частности с Россией, остаются достаточно высокими.

«Правительством планируется утверждение предельной розничной цены на маски в пределах Т60. В России, как мне сообщили, стоимость варьирует от Т20 до Т30, то есть ориентир более приемлемый для граждан. Поручаю агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ адекватности таких цен и обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты», — сказал Токаев.

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