Рынок сжиженного нефтяного газа (СНГ) на развилке 07.10.2020 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 146 0 Экономист Нуржан Бегалин о том, как следует продолжать реформу либерализации рынка СНГ Похожие материалы: Почти Т29 млрд обязали вернуть потребителям в Алматы монополистов в сфере перекачки нефти Банковский рынок Казахстана за август вырос на 1,5% Рынок недвижимости в Казахстане ждет «бум»? Внутренний рынок Казахстана заполнен небезопасной, некачественной продукцией — сенатор Рынок «Артем» в Нур-Султане и Зеленый базар в Алматы закрывают с пятницы до понедельника