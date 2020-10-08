Лишь одно постоянное рабочее место приходится на четыре села по проекту «Ауыл – ел бесігі»

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Только по одному постоянному рабочему месту на четыре села будет создано в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі», сообщил сенатор Али Бектаев.

«Сегодня в списке 3561 населенных пункта. В основном это районные центры и окрестные села. (…) Вопросы постоянной занятости не были учтены при подготовке проекта «Ауыл – ел бесігі». В 2020 году из 20 тыс№ рабочих мест, которые будут созданы в сельской местности только 800 мест будут постоянные. Это означает, что в среднем в каждом из четырех населенных пунктов будет создано только одно постоянное рабочее место», — сказал Бектаев, оглашая депутатский запрос на заседании сената в четверг.

Он отметил, что на 22 проекта по созданию постоянных рабочих мест в сельской местности было потрачено Т1,6 млрд.

По словам депутата, эта работа не согласована с такими государственными программами как «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», «Еңбек», «Дорожная карта бизнеса-2025». Кроме того, не предусматриваются системные меры по радикальному решению инфраструктурных проблем села.