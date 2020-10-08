Тенге за сентябрь ослаб на 2,8% — Нацбанк

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Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ Тенге за сентябрь ослаб на 2,8%, сообщает Национальный банк Казахстана.

«В целом за месяц казахстанская валюта ослабла на 2,8% с уровня Т420,11 до Т431,82 (за $1 – КазТАГ)», — говорится в сообщении Нацбанка РК, распространенном в четверг.

Согласно информации, объемы торгов на бирже в сентябре достигли максимального значения с начала года, за исключением марта месяца, когда произошел обвал рынков — $2,6 млрд.

Поэтому Национальный Банк, впервые с марта, провел валютные интервенции объемом $232 млн.

«Продажи осуществлялись на биржевом рынке из золотовалютных активов и не оказали влияния на формирование общего тренда», — заверяет Нацбанк.

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Также, поддержку тенге оказали продажи из Национального фонда в рамках обеспечения гарантированного трансферта в размере около $551 млн и продажи субъектов квазигосударственного сектора, которые в сентябре составили $300 млн, добавлено в информации.

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