«Ерлан Карин: «Нацсовет — это не ток-шоу». «Внутриэлитный раскол в Казахстане перестает быть мифом». «Выборы в Таджикистане и Казахстане можно отменить». «При пессимистичном сценарии введение локдауна прогнозируется на середину декабря»

Сетевой Казахстан 8 октября 2020г.

INFORMBURO . KZ . «Токаев положительно оценил работу правительства в сложный период пандемии» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса дал положительную оценку работе правительства, сообщается на сайте Акорды. «У нас было достаточно времени для анализа ошибок, допущенных на первом этапе. В целом мы накопили немало опыта за время борьбы с эпидемией. Мы должны максимально эффективно использовать этот опыт. В такой сложный период правительство в целом эффективно и успешно ведёт свою работу«, – сказал глава государства.

«Цой рассказал о трёх возможных сценариях развития эпидемии Covid-19 в Казахстане» — Министр здравоохранения РК Алексей ЦОЙ на совещании с участием Президента представил прогноз по дальнейшему развитию эпидемии коронавирусной инфекции в Казахстане — Согласно прогнозу, возможно развитие эпидемии в Казахстане по трём сценариям, которые мы еженедельно корректируем. При пессимистичном сценарии, если масочный режим будет обеспечен только на 60%, число зарегистрированных случаев в октябре-декабре 2020 года составит около 190 тысяч человек. В госпитализации будут нуждаться 65 тысяч человек. Введение локдауна прогнозируется на середину декабря.

IA — CENTR . RU . «Внутриэлитный раскол в Казахстане перестает быть мифом» — О конфликтах, внутриэлитных раскладах и расстановке сил cреди тех, кто определяет будущее Казахстана, рассказывает завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей ГРОЗИН — В Казахстане есть несколько интимных внутренних тем, о которых не принято говорить. Одной из них является внутриэлитный раскол. Казахстанская элита настолько закрыта, что большая часть происходящих изменений не оставляют следа в публичном пространстве. Если мы о чем-то можем прочитать в СМИ, значит, это исключительно громкий скандал, который не получилось замять, либо намеренный слив информации. Самые серьезные решения, которые влияют на отношения различных групп власти и бизнеса, носят закрытый характер.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ — «У кого аппарат больше?» — Как-то уже писал, что казахстанский госаппарат имеет две постоянно меняющихся стадии — расширение и сжатие. Процесс можно описать на примере. Общественность, депутаты, эксперты, СМИ в какой-то момент начинают писать, что, мол, никто не занимается проблемами, скажем, молодежной политики. Власть реагирует и создает соответствующее министерство. Потом возникает необходимость в отдельном органе по экологии, земельным ресурсам, космическим исследованиям и т.д. Потом все те, кто требовал создания новых структур, вдруг замечают: «Боже, какой у нас раздутый госаппарат!». И начинается срочная его оптимизация. Проходит время. И снова начинается: бу-бу-бу, государству нужен отдельный орган по…

CABAR . ASIA . «Что происходит с негосударственным молодежным активизмом в Казахстане?» — В Казахстане «сужается пространство для независимого активизма», в том числе, молодежного, считает участник Школы аналитики CABAR.asia Сергей МАРИНИН. Почему голоса деятельной и гражданственно настроенной молодежи воспринимаются властью столь радикально? Молодые люди в Казахстане не интересуются политикой и почти не принимают участия в государственных молодежных инициативах, что свидетельствует о низкой эффективности последних. Принципиально новый подход независимых молодежных активистов состоит в неформальности, горизонтальной структуре объединения, протополитической повестке и задействовании онлайн средств.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Неэффективный менеджмент мог стать причиной закрытия одного из старейших вузов страны» — О необходимости закрыть вузы, печатающие дипломы, Президент страны говорил неоднократно… Но как гром среди ясного неба прозвучала новость о закрытии одной из старейших академий страны, занимающейся подготовкой кадров стратегического значения. Речь идет о Казахской академии транспорта и коммуникаций. Оказалось, что в поле зрения проверяющих вуз попал год назад. Ревизоры выявили целый ряд грубых нарушений: слабые преподаватели, недостаток учебных пособий, а еще и недовольство работодателей качеством подготовки специалистов. Но с этими претензиями в КазАТК категорически не согласились и нанесли МОНу ответный удар, обвинив министерство чуть ли не в клевете. Сложившуюся ситуацию в сфере образования разъяснил президент Ассоциации высших учебных заведений РК Рахман АЛШАНОВ.

CAMONITOR . KZ . «Ерлан Карин: «Нацсовет — это не ток-шоу»» — Помощник Президента и Секретарем НСОД Ерлан КАРИН рассказал о формате работы Нацсовета и первых результатах его деятельности — Да, действительно НСОД состоит из людей с разными политическими, идеологическими взглядами. Порой противоположных. Поэтому не просто было их всех посадить за один стол. Некоторые поначалу отказывались участвовать в заседаниях Нацсовета, увидев в рассадке своих, так скажем оппонентов. Но в этом и ценность диалога и самого Национального совета. Не только в том, что он выстраивает мост между обществом и властью. А также в том, что способствует взаимодействию между самими общественниками. Поэтому Нацсовет также способствует развитию горизонтального диалога внутри самого общества. Поэтому я благодарен своим коллегам, что они еще показывают пример, что ради общих целей развития страны они могут быть выше личных или иных конфликтов.

«Что происходит с банковской системой Казахстана» — Недавний отзыв лицензии у Тенгри Банка стал очередным поводом задуматься, что происходит с казахстанской банковской системой и что ждет ее в будущем. Попробуем в общих чертах разобраться в том, как трансформировался банковский сектор за последние годы, и предположить, к чему могут привести эти изменения.

KZ . MEDIA . Сергей ДУВАНОВ – «Так кто в доме хозяин?» — Есть ОСДП, которая, по заявлению ее лидера Асхата РАХИМЖАНОВА, приглашает всех непровластных кандидатов войти в их партийный список. Это хороший вариант всем недовольным властью получить возможность участвовать в выборах. Все, что нужно оппозиционерам и гражданским активистам, на месяц вступить в ОСДП и оказаться в партийном списке. Да-да! И гражданские активисты, и независимые общественные деятели, и кондовые оппозиционеры – все в едином партийном списке ОСДП.

PLATON . ASIA . Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Выборы в Таджикистане и Казахстане можно отменить» — Выборы не обязательны в наших режимах. Поствыборный революционный фурор в Кыргызстане навел шороха по всей Центральной Азии. В результате чего стали оценивать риски повторения кыргызской революции, в частности, в Таджикистане, где в это воскресенье пройдут президентские выборы. Сложная социальная ситуация наблюдается и в Казахстане. Во многом по этой причине у нас власти затеяли провести праймериз правящей партии Нур Отан. Скоро у нас должны пройти выборы в нижнюю палату парламента Мажилис, а также в маслихаты — местные представительные органы.

KP . KZ . Виктор ВЕРК – «Дайте списать!» — Нужно ли отдавать долги, если они у тебя есть? Для нормального человека ответ очевиден: конечно. А если речь не о «десятке до зарплаты», перехваченной у соседа или сослуживца, а о банковском кредите? Вот тут, оказывается, возможны варианты. Экономический обозреватель Сергей ДОМНИН — убежденный противник кредитной амнистии. И, честно говоря, с его аргументами трудно спорить. По мнению Домнина, списание долгов неплатежеспособных заемщиков не решает главной проблемы — доходы этих людей не становятся более стабильными и не растут. Зато после прощения кредитов у них появляется уверенность, что государство может простить еще и еще…

CARAVAN . KZ . ««Ругая Россию за то, что она, уходя с Байконура, может все разломать, мы сами можем все провалить» – эксперт» — Главный редактор журнала «Космические исследования и технологии» Нурлан АСЕЛКАН — Сумма аренды за все годы — это огромные финансовые объемы. Мы могли бы какую-то часть направлять на подготовку своих специалистов, на создание своих объектов, на совместные с Россией предприятия. Но фактически ничего из этого сделано не было. Впоследствии возникает тот вопрос, которым задаются многие жители Байконыра. Да, конечно, город нужно развивать, в нем должны действовать казахстанские законы, нужно находить компромис с теми, кто арендует космодром. Но есть серьезный страх: жители Байконыра, которые не понаслышке знают и наш опыт, и российский, просто-напросто боятся, что после ухода России город и комплекс превратят в руины, напоминающие очень многие военные города-призраки в Казахстане.

EXPRESS — K . KZ . «Адвокат считает, что новый законопроект «О противодействии семейно-бытовому насилию» приведет к разрушению института семьи» — Знаменитую комедию с Маколеем Калкиным в главной роли, наверное, скоро придется ограничить для показа как вредную –казахстанским родителям вменяется в обязанность не оставлять детей до 12 лет без присмотра на улице и даже дома. Но это еще цветочки. В новом законопроекте «О противодействии семейно-бытовому насилию», недавно одобренном мажилисом, есть статьи, противоречащие Конституции, Кодексу о браке и семье, да и просто здравому смыслу. К такому выводу после внимательного прочтения документа пришла известный в Северо-Казахстанской области адвокат Елена ИГНАТЕНКО.

TIME . KZ . «Юрий ИЛЬИН: Удивляются, когда прихожу на базар…» — О себе, Алматы и планах нового министерства. Эксклюзивное интервью главы МЧС Юрия ИЛЬИНА — За годы независимости Казахстан показал свою самостоятельность: мы способны ликвидировать даже самые серьезные ЧС без посторонней помощи. При этом мы активно помогали тем странам, которые в этом нуждались. Взять хотя бы последние события в Бейруте. После взрыва в порту, Казахстан оказал Ливану гуманитарную помощь, через какое-то время Министерство обороны развернуло там госпиталь, но наши подразделения в отличие от коллег из России и других стран туда не полетели — у нас нет специальных воздушных судов. Если бы наши спасатели присутствовали на месте таких ЧП физически, мы бы заявили о себе на мировой арене. Это вопрос авторитета.

Петр СВОИК — «Почти впереди планеты всей» — Казахстан уже на четвертом месте в мире по производству криптовалюты, в следующем году может выйти в лидеры. Но оно нам надо? Будь мы с тобой, читатель, на месте главы государства, обязательно пригласили бы министра цифрового развития и вежливо поинтересовались, под чьим крылом этот замечательный бизнес и какова от него отдача. А потом позвали бы министра энергетики и сказали: вот тебе полномочия — наводи, наконец, порядок на рынке электроэнергии!

«Спасти любой ценой» — Колоссальные убытки понес казахстанский бизнес в пандемию коронавируса. Государство поставило задачу вытащить его со дна любой ценой, причем в прямом смысле. Сотни миллиардов тенге выделили на выдачу доступных кредитов, а также заморозили действующие займы. На девять месяцев малый и средний бизнес в пострадавших отраслях избавили от уплаты практически всех видов налогов. Как МСБ воспользоваться этими льготами? Имеют ли эти послабления побочные эффекты?

KZAIF . KZ . «По законам врачебного времени» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о «параллельном правоприменении» во время карантина — По-моему, избежать второго жесткого карантина нам не позволит наша любимая система здравоохранения, иначе она просто не выдержит второго «коронного» удара. А тут еще в соседней России «заразная» статистика снова подпрыгнула. Это, знаешь, примерно как с погодой: сегодня снег в Москве, а через пару-тройку дней у нас. Так что на этом фоне доктор Цой, возможно, просто решит «перебдеть». Тем более Минздрав уже предупредил: не закупайте лекарств впрок, дефицита не будет. А это о чем говорит? О том, что нам с тобой пора, тряся мошной, бежать в аптеку. Пока не опередили. К тому же завтра, неровен час, нас и в самом деле опять запрут по домам санврачи.

MK — KZ . KZ . «Жителям Алматы пообещали чистый воздух. Дорого» — ТЭЦ-2 уже скоро ждут перемены. Это решено. Но какие? Главную теплоэлектроцентраль крупнейшего в Казахстане города доукомплектуют, переведут на газ или снесут, построив новую? Какое приняли решение и почему?

«Казахстанский рынок сексуальных услуг расширяется» — Так сложилось, что именно Алматы снискал скандальную славу главного города грехов Казахстана. Ночные бабочки со всех регионов страны слетались сюда из-за его столичного статуса. В итоге переизбыток «живого товара» сказался и на ценовой политике рынка продажной любви. По открытым данным, по сравнению с десятью годами ранее, стоимость секс-услуг упала на 30%. Если раньше в обществе полагали, что проституция — занятие женского рода, то сегодня рынок предлагаемых плотских утех пополнили мужчины.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.