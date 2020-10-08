О возможном дефиците лекарств в Казахстане предупредила сенатор

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сложная процедура регистрации лекарственных средств в РК может привести к их дефициту, считает депутат сената Динар Нукетаева.

«Из-за многочисленных ограничений, а также трудностей с регистрацией лекарств предприятия, занимающиеся оптовой и розничной торговлей медицинских средств, теряют деньги, некоторые из них находятся на грани банкротства. Такая ситуация может привести к нехватке лекарств, востребованных среди населения, в том числе лекарств от рака, диабета, высокого кровяного давления и других редких заболеваний», — сказала Нукетаева, зачитывая депутатский запрос на заседании сената в четверг.

При этом она напомнила, что действующее законодательство запрещает продажу препаратов, не прошедших государственную регистрацию.

«Регистрация лекарств в Казахстане занимает очень много времени. В этой связи в случае ввоза в страну незарегистрированных препаратов необходимо рассмотреть способы регистрации на основании заключения, то есть разрешения, выданного в порядке, установленном органом», — отметила Нукетаева.