В сентябре Нацфонд РК потерял $850 млн инвестдохода — Нацбанк

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – В сентябре Нацфонд потерял $850 млн инвестиционного дохода, сообщает Национальный банк Казахстана.

«Инвестдоход Национального фонда Казахстана за сентябрь был отрицательным и составил (-)$850 млн», — говорится в сообщении Нацбанка РК, распространенном в четверг.

Согласно информации, доходность портфеля глобальных гособлигаций была отрицательной (-)0,68%.

Общий инвестиционный доход фонда с начала года остается положительным и составляет, по данным Нацбанка, около $1,5 млрд.

Валютные активы Нацфонда на конец сентября, по данным Нацбанка, составили $57,3 млрд, снизившись по итогам месяца на $1,4 млрд.

Одной из причин снижения размеров Нацфонда послужили продажи его валютных активов на $551 млн для выделения гарантированных трансфертов в бюджет в сентябре на Т230 млрд, а валютные поступления в фонд составили, по данным Нацбанка, лишь $43 млн.

В целом, за январь-август инвестиционный доход Национального фонда составлял около $2,3 млрд, а доходность — около 4,2%, отмечается в информации.