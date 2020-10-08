Оцифрованные для Национальной электронной библиотеки книги нечитабельны – сенатор

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. О плохом качестве электронных и аудиокниг в Национальной электронной библиотеке сообщил депутат сената Рыскали Абдикеров.

«В 2007 году в рамках государственной программы был создан портал Национальной электронной библиотеки kazneb.kz. Портал содержит более 60 тыс. электронных копий литературы. Однако, качество оцифрованной литературы на портале оставляет желать лучшего. 3D-версии загруженных книг нечитабельны, тексты размыты, а некоторые аудиокниги вовсе не открываются», — сказал Абдикеров, оглашая депутатский запрос на заседании сената в четверг.

При этом он подчеркнул, что на содержание портала ежегодно выделяется более Т90 млн.

«Согласно данным министерства, только на техническую поддержку на данный портал ежегодно выделяется Т90 млн. Однако в настоящее время оцифровано только около 1,5 млн книг из 112 млн изданий. Это всего 1,3% от общего объема библиотечного фонда», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, он сообщил, что доступ к интернету из 3 940 имеют только 1 892 библиотек, что составляет 48% от общего числа.

«Это, конечно, недостаточно, особенно в условиях дистанционного обучения на сегодняшний день. В свою очередь, учитывая систему дистанционного образования, детям необходим поиск дополнительной информации в интернете. В связи с этим открытие для детей познавательного, увлекательного портала Национальной электронной детской библиотеки Казахстана было бы очень кстати», — добавил Абдикеров.

Также сенатор обратил внимание на то, что в Казахстане функционирует 16 спецбиблиотек республиканского, областного, городского уровня для незрячих и слабовидящих граждан, однако они обеспечены не в достаточном количестве книгами с использованием шрифта Брайля, укрупненного шрифта, а также цифровых и DAISY форматов.