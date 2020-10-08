Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Более 36,4 тыс. тонн урожая в Казахстане не удалось собрать из-за нехватки воды, заявил сенатор Абдалы Нуралиев.

«Из-за нехватки воды не собрано более 36,4 тысяч тонн урожая», — цитирует пресс-служба сената в четверг запрос Нуралиева на имя премьер-министра Аскара Мамина.

По словам сенатора, 80% сточных вод, используемых в Жамбылской области, берут начало в соседнем Кыргызстане и проходят через трансграничные реки Шу и Талас. Парламентарий отметил, что площадь орошаемых земель в области составляет 229,7 тыс. га, и, несмотря на принятые масштабные меры, вопрос водоснабжения очень важен и зависит от водной политики соседнего государства.

«По данным Жамбылского филиала РГП «КАЗСУШАР», в 2020 году на поставку 1 025 млн кубометров воды общей площадью 122,7 тыс. га заключены договоры на водоснабжение с 2475 сельхозпроизводителями. Однако за вегетационный период с апреля по сентябрь текущего года на 79,66 тыс. га было подано всего 550,3 млн кубометров воды. Это только половина потребности. Основной причиной невыполнения плана было отсутствие воды из трансграничных источников. В этом случае водоснабжение Кыргызской Республикой не измерялось в фактических количествах, или подаваемая вода поступала кыргызскими фермерами вдоль реки на территории Кыргызстана», — отметил сенатор.

При этом из-за карантина проверить точное распределение воды не удалось.

«Проведены встречи и разъяснительная работа с представителями центральных и местных исполнительных органов», — говорится в запросе.

Нуралиев направил Мамину ряд предложений по распределению трансграничных водных ресурсов рек Шу и Талас в регионе между двумя странами.

В целях снижения зависимости водопотребителей страны от водохранилищ в Кыргызской Республике сенатор предлагает начать финансирование строительства трех новых водохранилищ вдоль рек Шу и Талас в Жамбылской области из республиканского бюджета на 2021 год, а также создать механизм реализации согласованных графиков подачи воды по межгосударственным водным каналам, регулируемых на основании договоров между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.

«Также необходимо принять меры по мониторингу объема водных ресурсов соседних стран, уточнить и актуализировать бассейновые схемы комплексного использования и охраны воды», — считает Нуралиев.

Депутат попросил учесть внесенные предложения в связи с серьезностью ситуации и принять соответствующие меры со стороны правительства.