24 млн хотят потратить на конкурс к 16 декабря и соцролики власти Карагандинской области

Караганда. 8 октября. КазТАГ – Т24 млн хотят потратить на конкурс к 16 декабря и социальные ролики власти Карагандинской области, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области»; наименование – услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа; дополнительная характеристика – слуги организация областного конкурса «Сарыарқаның дарынды жастары» среди творческой молодежи Карагандинской области, в рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан (16 декабря – КазТАГ) в рамках государственного социального заказа; плановая сумма – Т15 млн», — говорится в описании лота, размещенного 7 октября на портале государственных закупок.

То же управление разместило лот на услуги по созданию и съемке социальных короткометражных видеороликов (видеосюжетов), направленных на социализацию молодежи и воспитания разносторонне развитой личности в рамках государственного социального заказа. Плановая сумма – Т9,3 млн.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 27 октября в 19.18.