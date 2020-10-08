Петропавловск. 8 октября. КазТАГ – Свинец и цинк ищут на Северо-Актанском рудопроявлении, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

«АО «Казгеология» проводит поисково-оценочные работы по обнаружению свинца и цинка на Северо-Актанском рудопроявлении. Площадь участка составляет 0,332 км.кв. Экспертам предстоит провести выделение и оконтуривание перспективных участков и рудопроявлений свинца, цинка и иных полезных ископаемых для оценки запасов свинца, цинка по категории С2», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Эти работы, по данным МЭГПР, позволят также определить прогнозные ресурсы, получить предварительную геолого-экономическую оценку.

«По итогам будет приятно решение по дальнейшим геологоразведочным работам, с учетом перспектив данного рудопроявления. По предварительным данным Северо-Актанское рудопроявление относится к низкотемпературным проявлениям свинцово-цинковой минерализации, которая, возможно наложена иногда на зоны сканированных пород (зоны метасоматического изменения)», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что «Казгеологией» за последние несколько лет уже проводились аналогичные геолого-геофизические работы.

«Так, в 2018 году был комплекс исследований, который охватил площадную магниторазведку по сети и электроразведку методом ВП-СГ. Всего были пробурены 62 скважины в объеме 6200 п.м. глубиной 100-120 м. В итоге по скважинам выявлены свинцово-цинковые минерализованные зоны мощностью от 1 до 7 м. В 2019-2020 годы для оценки геофизических аномальных зон, а также прослеживания оруденения на глубину по итогам данных, полученных ранее, было пробурено в объеме 7900 п.м. глубиной 150-300 м. В результате этих работ, по пробуренным скважинам визуально наблюдается сульфидная минерализация, представленная сфалеритом, галенитом и весьма обильной минерализацией пирита в зонах метасоматически измененных пород», — сказано в сообщении.

Северо-Актанское рудопроявление расположено в Акжарском районе СКО в 11 км на восток от поселка Алкатерек.