Шымкент. 8 октября. КазТАГ – Тендер по передаче в доверительное управление аэропорта Шымкента снят с торгов, сообщает корреспондент агентства.

«Статус торгов: Не состоялся (менее двух заявок участников тендера (конкурса) принято веб-порталом реестра на момент начала торгов)», — говорится на сайте электронной торговой площадке.

Напомним, 5 октября стало известно, что аэропорт Шымкента выставили на тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа за Т5,2 млрд через электронную торговую площадку реестра государственного имущества. Согласно объявлению, торги начнутся 8 октября в 10.00. Решение выставить объект на торги утверждено постановлением акима Шымкента Мурата Айтенова. В настоящий момент воздушная гавань находится на балансе городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. 6 октября авиакомпания Air Astana распространило сообщение, в котором выражает сомнения в прозрачности процесса передачи аэропорта Шымкента в доверительное управление посредством торгов.

7 октября депутат мажилиса Аманжан Жамалов заявил, что кому-то выгодно провести торги по конкурсу по передаче аэропорта Шымкента в доверительное управление быстро и без шума.